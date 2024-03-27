«Об автомобилистах уже думали достаточно, пора подумать и о пешеходах»

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Новшество, связанное с ограничениями въезда транспортных средств в центр города и передача этих территорий в пользование пешеходов, было воспринято пешими жителями столицы буквально на «ура», но по-прежнему вызывает множество споров. Хотя, конечно же, поначалу оставались некоторые вопросы, связанные с чисто техническими сторонами решения вопроса, например, что делать тем людям, которые проживают в районе новой пешеходной зоны? А чтобы въехать в зону ограничения на своем автомобиле, жителям, проживающим в этом районе, рекомендуется получить индивидуальный парковочный талон, подав заявку через мобильное приложение AzParking. Автомобилям жителей, проживающих в зданиях на указанных улицах, будет обеспечен доступ на территорию с применением системы номерного знака. Воспользоваться услугой смогут жители, имеющие индивидуальный парковочный талон в мобильном приложении AzParking. Их автомобили будут распознаны системой, и они смогут проехать на территорию.

Но все же некоторые выражали недовольство в социальных сетях, мотивируя его тем, что утрачено прежнее «удобство»: например, выйти из дома и сразу же сесть в такси. Так же были вопросы относительно обеспечения безопасности «в случае чего». Кроме того, закрытие альтернативных путей передвижения для автомобилистов создает, по мнению большинства, транспортный коллапс на городских автоартериях.

Сотрудник «Минвала» обратился с соответствующими вопросами к эксперту по общественному транспорту Рауфу Агамирзоеву, который, в свою очередь, задал встречный вопрос: «Если очень много машин припарковано к дому, и вдруг – не дай Бог! – случится пожар, пожарные быстрее добираются до очага возгорания? А вот ограничители движения как раз-таки очень легко быстро убрать в случае, если возникнет такая необходимость».

Агамирзоев также коснулся вопроса близости больниц и получения прочих медицинских услуг жителями, у которых внезапно могут возникнуть проблемы со здоровьем.

«На вышеупомянутой территории, о которой идет речь, имеется сразу несколько клиник, до них легко добраться, и пройти туда тоже будет несложно. Опять же, задам встречный вопрос: когда на этих территориях стояли автомобили в несколько рядов, Скорая помощь добиралась легко и быстро? И сам же отвечу: НЕТ, ибо кареты «Скорой» вынуждены были долго искать парковку и парковались за несколько улиц до нужного дома», – говорит Рауф Агамирзоев.

По словам эксперта, все мы живем в очень агрессивной среде, и такие решения нацелены на смягчение агрессии, так как они дают людям возможность не скопляться только на «Торговой», но и гулять на параллельных улицах, кроме того, пешая доступность – стимул для развития бизнеса на этих улицах, что, несомненно, будет влиять на граждан весьма позитивно.

«Последние 15 лет все, что делалось в городе – делалось для автомобилей, а не для пешеходов», – говорит эксперт, и теперь, по его словам, настало время 24/7 заниматься тротуарами, так как комфортное передвижение людей в городе, по сути, автоматически перешло в разряд невозможной роскоши. И для того, чтобы задумка горвластей работала в полную силу, необходимо усилить штрафные санкции, направленные для воспитания любителей парковаться на «зебре», на тротуаре и на местах, предназначенных для инвалидов.

«Понятно, что у кого-то есть машина, а у кого-то нет, но даже при наличии автомобиля человек все равно так или иначе пешеход, ведь он из своего автомобиля все-таки выходит, и куда-то пешком направляется. А если учесть еще, что не все люди физически здоровы, то тема увеличения пространства для пешеходов становится еще более актуальной», – говорит наш собеседник.

Отдельно эксперт коснулся и вопроса пешеходной территории около станции метро «28 мая», так как данная территория является транспортным хабом, включающим железнодорожный вокзал, метро, автобусы и пешеходные линии.

По совам Агамирзоева, парковка и движение транспорта в этой зоне были очень хаотичны, а сама среда – весьма агрессивной. А сейчас, после того, как закрыли проезд, стало слышно пенье птиц.

Эксперт считает, что если добавить озеленение в грядущую смену ландшафта и грамотно распределить транспортный поток, не скопляя весь пассажирский транспорт на одной точке, а распределить по всей площади, то и пешеходную инфраструктуру быстрее можно будет привести в порядок, и, прежде всего, следует убрать заборы вокруг АГНА.

На вопрос сотрудника «Минвала», будут ли расширены дороги, эксперт ответил, что в приоритете не расширение дорожного полотна, а ставка на максимальное использование общественного транспорта. Но в связи с этим должны быть обновлены и законы, и стандарты, и подходы.

Кроме того, эксперт прокомментировал новость о повышении тарифов за парковочные места почти в 170 раз, отметив не состыковку ожидания и реальности.

Эксперт привел официальную позицию госагентства наземного транспорта в вопросе повышения цен. В агентстве объяснили, что на балансе организации максимальная месячная ставка составляет 20 гяпиков в час. Согласно же новым ежемесячным тарифам, стоимость мест подземной парковки на балансе агентства варьируется от 1 маната 66 копеек до 4 манатов 66 копеек в сутки. Даже при самой высокой месячной ставке оплата за час составляет 20 копеек, и потому доходы паркингов у Дома правительства, Зимнего парка и Центрального парка не полностью покрывают расходы, оборудование на парковках (лифт, эскалатор, платежные терминалы, противопожарная система и т.п.) находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитальных вложений на его ремонт и обновление. Именно это обстоятельство и послужило поводом для изменения действующих тарифов с целью снижения причиненного ущерба, а также повышения уровня обслуживания населения.

По словам Агамирзоева, настолько повышать цену – нецелесообразно. Но если отбросить в сторону эмоции и подумать о почасовых расценках, то подземная парковка получается выгоднее, чем уличная.

«С другой стороны, если помониторить расценки за ежемесячную парковку в некоторых жилкомплексах, то тогда центр города относительно этих цен – еще очень доступен. Но, тем не менее, все равно расценки за парковочные места нужно было поднимать поэтапно», – резюмировал эксперт.

Яна Мадатова