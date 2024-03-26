Звезда «Сумерек» познал радость отцовства (видео)

Британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Пара была замечена во время прогулки с ребенком в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
На фото Роберт везет бледно-розовую детскую коляску. На нем длинные шорты, худи с капюшоном, куртка, бейсболка и солнцезащитные очки, а образ завершили кроссовки.
Сьюки надела длинное черное пальто, белую кепку, синий свитер и светлые широкие брюки. Как и Паттинсон, она спрятала глаза за темными очками.
Также в кадр попал момент, когда все трое подошли к машине и Роберт забрал малыша в салон авто.
Robert pattinson, suki waterhouse and their daughter pic.twitter.com/aO9Tgo46zf
— Sil (@Robfan4life) March 26, 2024