Звезда «Сумерек» познал радость отцовства (видео)

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Британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная Сьюки Уотерхаус впервые стали родителями. Пара была замечена во время прогулки с ребенком в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

На фото Роберт везет бледно-розовую детскую коляску. На нем длинные шорты, худи с капюшоном, куртка, бейсболка и солнцезащитные очки, а образ завершили кроссовки.

Сьюки надела длинное черное пальто, белую кепку, синий свитер и светлые широкие брюки. Как и Паттинсон, она спрятала глаза за темными очками.

Также в кадр попал момент, когда все трое подошли к машине и Роберт забрал малыша в салон авто.