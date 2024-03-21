В Баку стартовал 29-й Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике

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В Баку состоялась церемония открытия 29-го Чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике.

Церемония прошла на Национальной гимнастической арене, сообщает Trend.

В соревнованиях примут участие около 60 гимнасток из клуба «Оджаг Спорт», Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба «Грация», Олимпийского учебного спортивного центра «Кура», Гянджинского Олимпийского спортивного комплекса, из Сумгайыта и культурного центра «Зира».

Отметим, что чемпионат Азербайджана завершится 23 марта.