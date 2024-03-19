Британский эксперт – «Минвалу»: Внимание всего мира будет приковано к Азербайджану

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В этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата – COP29, которая считается одним из крупнейших мероприятий в мире. Проведение COP29 в Азербайджане, который в ноябре примет столица, без преувеличения является одним из ярких индикаторов растущего влияния нашей страны.

Напомним, что решение о проведении мероприятия в Баку было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. Как отметил президент Ильхам Алиев, COP29 нельзя сравнивать с мероприятиями, организованными до сих пор. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

В связи с этим британский эксперт Нил Уотсон в ходе беседы с Minval.az заявил, что ожидает еще большего количества делегатов, чем спрогнозировал президент Ильхам Алиев.

– В ноябре 2024 года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Каковы ваши ожидания от этого мероприятия?

– У меня очень большие ожидания от мероприятия COP29. Изменение климата — это реальность, которая затрагивает все человечество и не признает географических границ. Всего на COP28 в Дубае присутствовало 70 000 делегатов, и я ожидаю, что на созыве в Баку будет присутствовать еще больше, в связи с чем Азербайджан окажется в центре внимания всего мира. Естественно, организация и логистика будут на самом высоком уровне. Это событие следует также рассматривать как свидетельство терпимости, присущей Азербайджану, как возможность повысить осведомленность международного сообщества о его законной позиции в отношении Карабаха. Я также ожидаю, что при разработке стратегий будут учитываться реалии нового мирового порядка, включая последствия конфликта между Хамасом и Израилем, а также российско-украинской войны, которые привели к поляризации мира. Следует помнить, что Армения поддержала проведение COP29 в Азербайджане и направит в Баку делегацию высокого уровня.

– Как, по-вашему мнению, дискуссии на COP29 могут способствовать энергетическому переходу?

– Я ожидаю очень честного и глубокого анализа текущей ситуации и разработки дорожной карты для достижения ключевых целей по повышению температуры на 1,5 градуса Цельсия к 2040 году и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Ожидается, что будут представлены новейшие технологии, особенно в секторе возобновляемых источников энергии, и что к новым концепциям будет применен целостный подход, ориентированный на реальное воздействие. Я ожидаю, что страны третьего мира получат особое внимание со стороны Запада, поскольку изо всех сил пытаются достичь своих целей.

– Как вы оцениваете итоги конференции COP28, прошедшей в Дубае, и каковы ваши ожидания от COP29?

– COP28 была проведена в стране, богатой углеводородами – ОАЭ. Принимающая сторона продемонстрировала искреннюю озабоченность нефтедобывающего мира изменением климата и заинтересованность борьбой.

Действительно Дубай пообещал выделить 200 миллионов долларов США на помощь уязвимым странам в борьбе с изменением климата. Однако терминология была умеренной, например, поддержка «перехода» от использования ископаемого топлива, а не «поэтапного отказа», провозглашенного 137 странами. Это позволяет якобы «озеленить» такие виды топлива, как газ, как переходные виды топлива. В заключительном заявлении, в частности, полностью была исключена фраза «поэтапный отказ».

Аналогичным образом предложенный «Фонд убытков и ущерба», посредством которого западные страны платят за необратимые последствия изменения климата в странах третьего мира, оказался недостаточным и покрыл лишь 0,2 процента необходимой суммы. В целом отсутствовала прозрачность в отношении перераспределения средств климатического финансирования для схем, которые не были реализованы для выполнения новых обязательств. Однако Колумбия лидировала в Латинской Америке, призвав к заключению Договора о нераспространении ископаемого топлива, и была создана целевая группа для рассмотрения методологии климатического финансирования. В общей сложности 139 стран согласились утроить использование возобновляемых источников энергии.

Я считаю, что COP29 охватит многие из прошлогодних вопросов, но под мерами по борьбе с изменением климата подпишутся больше людей, поскольку они популярны среди избирателей во всем мире. Кроме того, последствия российско-украинской войны и палестино-израильского конфликта привели к повышению цен на углеводороды и поставили поставки под угрозу, тем самым повысив интерес к энергии из возобновляемых источников.

– Какие вопросы должны быть включены в повестку дня этого мероприятия?

– Наиболее важные аспекты, которые следует учитывать, заключаются в том, что политика должна быть прочно основана на реальности. Каждая инициатива и технология должны пройти тщательное экологическое картирование на протяжении всей жизни, прежде чем они будут представлены на рассмотрение. Кроме того, следует учитывать временные моменты в области технологий и финансов, а также экономические проблемы западного мира в свете «новой холодной войны».

– Что вы можете сказать о влиянии «зеленого» перехода на создание рабочих мест и экономическое развитие?

– Все технологии создают новые виды рабочих мест, и это не исключение. Благодаря таким отраслям, как горнодобывающая промышленность и технологии производства возобновляемой энергии производство получит выгоду. Однако постепенно произойдет сокращение рабочих мест, связанное с уменьшением добычи углеводородов, с расширением прав на производство энергии из тех регионов мира, которые наделены возобновляемыми ресурсами, а не исключительно из тех, которые содержат запасы ископаемого топлива.

– Что должен сделать Азербайджан для борьбы с изменением климата?

– Азербайджан изобилует ветровой, волновой и солнечной энергией. Он должен возглавить мир в разработке и применении оптимально эффективных технологий производства, хранения и передачи энергии, а также развивать свою зеленую инфраструктуру, например, направленную на электромобили. Важное значение имеет план о превращении освобожденных территорий в «умные города». Они могут стать моделью, которая еще продемонстрирует миру законное право собственности Азербайджана на эти регионы.

Ясмин Мамедова