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В Стокгольме отметили Новруз (фото)

В Стокгольме отметили Новруз (фото)

В Стокгольме состоялось мероприятие по случаю праздника Новруз.

В прошедшем 16 марта праздничном мероприятии, которые было организовано International Media Group Sweden и Азербайджанским медиацентром Стокгольма при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Швеции, приняли участие около 300 человек, прибывших из разных городов Швеции, сообщает «Азертадж».

В начале праздника прозвучал Государственный гимн Азербайджанской республики.

Затем перед гостями выступили ученики воскресной школы «Карабах», исполнившие танец «Алмалы». В праздничной программе также приняли участие приехавшие из Азербайджана певцы Ахмед Аббас и Чинара Меликзаде.

«Радует, что столько наших соотечественников пришли отметить древний национальный праздник Новруз. Я очень признателен первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой за то, что благодаря ее усилиям праздник Новруз внесен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это неоценимо», – сказал организатор мероприятия Рахим Тельман Садыхбейли.

В заключение праздничного мероприятия юная азербайджанка Айнура Сафарова, обладающая большим музыкальным талантом, исполнила популярные песни на азербайджанском и английском языках, в том числе Sen yadıma düşende, Saving all my love for you и At last.

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