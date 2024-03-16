СМИ Грузии широко осветили сегодняшний спич президента Алиева

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Высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе широко освещались грузинской прессой. Об этом сообщает «Азертадж».

Грузинские информационные ресурсы interpressnews.ge, apsny.ge, ambebi.ge, palitranews.ge, accentnews.ge, 24news.ge, actual.ge, 1 tv.ge, palitranews.ge, apsny.ge, 24news.ge, actual.ge, realnews.ge и interpress.ge опубликовали серию материалов на азербайджанском, русском и грузинском языках.

Портал interpressnews.ge привел цитату из выступления президента Азербайджана, сказавшего: «Сегодня мы вновь выразили взаимную поддержку территориальной целостности, суверенитета наших стран, и я хочу еще раз сказать это сегодня перед прессой. Мы во все времена выступали с заявлениями в поддержку суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ друг друга, поддерживали друг друга во время голосования в соответствующих международных организациях. Эта поддержка будет продолжена и впредь».

В статьях также отмечается важное значение визита премьер-министра Грузии в Азербайджан.

Издание ambebi.ge уделило особое внимание словам президента Азербайджана об отношениях с Грузией.

В публикации цитируется следующее высказывание главы азербайджанского государства: «В результате проводимых продуманных реформ в Грузии царят стабильность, спокойствие, безопасность. Это большое достижение, особенно если учесть нынешнюю геополитическую ситуацию, и мы поздравляем наших грузинских братьев со всеми этими успехами».

Портал palitranews.ge посвятил статью экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. В статье приводится заявление президента Ильхама Алиева, отметившего: «Наш торговый оборот также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларов. В прошлом году он вырос примерно на 15 процентов. Благодаря продуманной политике реформ Правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата».

В публикации interpressnews.ge приводятся цитаты и из выступления Ираклия Кобахидзе, который заявил: «Благодарю Азербайджан и президента за то, что ваша страна всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Как вам известно, Грузия также всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Сегодня у нас была очень продуктивная встреча, мы затронули различные темы. Обсудили также глобальные политические события между нашими братскими странами. Партнерство и дружба между нашими странами крайне важны и в данном глобальном контексте. Вопросам мира необходимо уделять особое внимание, и наша позиция заключалась в этом. Мы старались вносить максимальный вклад в стабильность в регионе. Мы будем продолжать делать это в нашем регионе и в будущем».

В статье, опубликованной на портале ambebi.ge, также приводится заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, высказанное на совместном брифинге с премьер-министром Грузии: «Сегодня обе страны совместными усилиями не только обеспечивают свое экономическое развитие, но в то же время стали важными странами для региона и в широком смысле Евразии. Реализуемые нами совместно инфраструктурные проекты – транспортные, энергетические проекты имеют важное значение для многих стран. В этом направлении и впредь будут предприниматься дополнительные шаги. Новая инфраструктура, которая создана и будет создана в транспортной сфере, откроет незаменимые возможности для многих стран. В частности, считаю, что начало функционирования через несколько месяцев железной дороги Баку-Тбилиси-Карс уже в расширенной форме является одним из больших достижений. Как я уже сказал, за пару месяцев пропускная способность этой железной дороги будет увеличена с одного миллиона до пяти миллионов тонн. В то же время функционирование этой железной дороги будет привлекательным и для многих стран».

Грузинский портал accentnews.ge посвятил статью дружественным отношениям между Азербайджаном и Грузией. В публикации отмечается, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил признательность президенту Азербайджана за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, отметив при этом важность установления мира и стабильности в регионе. Глава правительства подтвердил готовность Грузии и в дальнейшем вносить свой вклад в этот процесс.

В грузинской прессе было опубликовано более 30 материалов, посвященных встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. В них говорится о многостороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией, совместных проектах в области инфраструктуры, транспорта, энергетики, представляющих большую значимость в обеспечении экономической независимости региона и Евразийского континента в целом. Отмечается, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга.