До грузинской общественности доведено выступление Алиева на открытии форума в Баку

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Выступление президента Ильхама Алиева на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», который начал работу в Баку 14 марта, находилось в центре внимания ведущих информационных порталов, радиостанций и телеканалов Грузии.

В материалах, опубликованных на порталах interpressnews.ge, 1tv.ge, realnews.ge, 24news.ge, interpress.ge, radiotavisupleba.ge, ambebi.ge, newshub.ge приведены высказывания президента Азербайджана о Глобальном Бакинском форуме, значения и возможностей мирного договора с Арменией. Об этом сообщает «Азертадж».

В публикации портала İnterpressnews.ge на грузинском языке со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева, говорится: «Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо прежде. Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это результат Второй Карабахской войны». Также отмечается, что Азербайджан готов продолжить мирные переговоры с Арменией, поскольку настало время положить конец нестабильности в регионе.

В информации Общественного телевидения 1tv.ge говорится: «Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана даст много положительных результатов для разрешения, казалось бы, неразрешимых конфликтов».

Было отмечено, что изменения в регионе Южного Кавказа, могут показаться, что носят локальный характер, но на самом деле они имеют гораздо более широкие последствия, так как главным геополитическим изменением, произошедшим за последний год стало полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. «Это действительно очень серьезное геополитическое изменение, которое, я думаю, будет иметь много положительных последствий для разрешения кажущихся неразрешимыми конфликтов. Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это результат Второй Карабахской войны», – подчеркивается в публикации.

Цитируя президента Азербайджана, портал RealNews.ge пишет, что акт вандализма против памятника Натаван во Франции является демонстрацией двойных стандартов.

В материале говорится: «Прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы вывезли памятник (статуя Натаван, подвергшаяся вандализму) из Эвиана и доставили его в сад Азербайджанского культурного центра в Париже, где он и находится по сей день».

Со ссылкой на выступление главы нашего государства говорится: «Это, по сути, показывает, с чем мы столкнулись после восстановления нашего суверенитета. По сути, это демонстрация двойных стандартов».

Касаясь заявления Франции об отправке в Украину военных сил для восстановления территориальной целостности, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, когда дело касается восстановления нашей территориальной целостности, они пытаются наказать Азербайджан.

В материалах, опубликованных на других порталах на азербайджанском, грузинском и русском языках, читателям представлена информация о призывах Азербайджана к миру, вкладе в мировую экономику, культуру, а также о подписании мирного договора с Арменией, работе, проделанной для восстановления мира и стабильности в регионе.