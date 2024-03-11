Алиев и Токаев начали переговоры в «Загульбе». Фотографии |
В Азербайджане продлен карантин |
Токаев прибыл в Баку |
С завтрашнего дня на территорию у станции «28 Мая» въезд на автомобилях будет запрещен |
Начался месяц Рамазан |
Уволен главком ВМФ России |
Папа Франциск солидарен с мусульманами |
В ЕИБ подсчитали сумму, необходимую для восстановления Украины |
Ниджат Гусейнов разгромил Гарбояна (фото) |
Главное Мир

Боррель предложил тратить прибыль от замороженных российских активов на оружие для Украины

Боррель предложил тратить прибыль от замороженных российских активов на оружие для Украины

Верховный Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что прибыль от замороженных в Европе активов российского Центробанка могла бы быть направлена на решение оборонных задач Украины. Такое мнение он высказал в своем блоге, передает ТАСС.

«Если государства-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению Высокого представителя), мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности», — написал он.

Боррель отметил, что до сих пор ЕС рассматривал возможность использования этой прибыли для поддержки восстановления Украины, но в данный момент главным является не восстановление Украины, а «предотвращение дальнейших разрушений».

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что если государства-члены ЕС согласятся, эти ресурсы можно использовать для обеспечения дополнительной военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. В более долгосрочной перспективе Евросоюз мог бы также использовать эти деньги для поддержки украинской оборонно-промышленной базы, добавил дипломат.

Теги:
Из этой рубрики
Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины
Мир

Россия производит в три раза больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа для Украины

2024/03/11, 15:14
Маск считает, что санкции США только укрепили Россию
Мир

Маск считает, что санкции США только укрепили Россию

2024/03/11, 15:04
«Оскар» дали. Оружие – нет
Мир

«Оскар» дали. Оружие – нет

2024/03/11, 14:48
Боррель предложил тратить прибыль от замороженных российских активов на оружие для Украины
Мир

Боррель предложил тратить прибыль от замороженных российских активов на оружие для Украины

2024/03/11, 14:26
Польский генерал заявил об упадке армии Европы
Мир

Польский генерал заявил об упадке армии Европы

2024/03/11, 14:03
Политическая геронтология: Америка выбирает из плохого и худшего
Мир

Политическая геронтология: Америка выбирает из плохого и худшего

2024/03/11, 13:53
Запад снова кинул Киев: всего шесть самолетов из 45 обещанных истребителей
Мир

Запад снова кинул Киев: всего шесть самолетов из 45 обещанных истребителей

2024/03/11, 13:30
Двойная игра Тегерана: Баку делает выводы и готовит ответные ходы
Мир

Двойная игра Тегерана: Баку делает выводы и готовит ответные ходы

2024/03/11, 11:55
Франция обошла Россию в рейтинге основных экспортеров оружия
Мир

Франция обошла Россию в рейтинге основных экспортеров оружия

2024/03/11, 11:15