Умерла популярная в СССР телеведущая

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Советский диктор и народная артистка России Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 10 марта, заявила её помощница.

«Она умерла дома. Не болела. Сердце остановилось. Я в шоке. Я её очень любила. Два года вместе! Она очень замечательный человек, очень!» — сказала она в беседе с Daily Storm.

С 60-х годов Моргунова работала на Центральном телевидении СССР, уточняет «Лайф». Она была ведущей «Голубого огонька» и музыкальной программы «Утренняя почта». 84-й день рождения народная артистка России праздновала отмечала совсем недавно, 6 марта.