Фарид Исмаилов и Эльмир Аббасов отпущены на свободу

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Привлеченные к уголовной ответственности в связи с делом Toplum TV Фарид Исмаилов и Эльмир Аббасов отпущены на свободу. Такое решение принято следственным органом сообщает АПА.

В отношении соучредителя Toplum TV Акифа Гурбанова и его сотрудников Рамиля Бабаева, Илькина Амрахова, Мушфига Джаббарова и Али Зейналова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Отметим, что в отношении Акифа Гурбанова и других задержанных возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц, ранее вступивших в сговор).

На днях в офисе интернет-телевидения Toplum TV и еще по нескольким адресам МВД провело операцию. В сообщении МВД говорится, что сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия в связи с поступившей информацией о деятельности группы лиц.