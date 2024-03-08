Кулеба: Однажды может наступить очередь европейцев отдать свою жизнь

76 Просмотров

Или же Европа отвергает страх относительно помощи украинским военным, или же в будущем наступит очередь отдавать свою жизнь европейским военным.

Об этом написал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в колонке издания Le Monde.

«Все европейские столицы должны понять эту простую, но трудную истину, которую, кажется, уже осознали в Париже: либо наши союзники отбрасывают страх, нерешительность и так называемые препятствия и оказывают полную поддержку украинским солдатам в их боях за города и села Украины, либо однажды наступит очередь ваших солдат отдать свою жизнь в боях за города и села сначала стран Центральной Европы, а затем и остальной Европы», – заявил Кулеба.

В колонке Le Monde, Кулеба также отметил, что, если Европа желает восстановить мир, она должна увеличить производство оружия, а также запретить экспорт артиллерийских боеприпасов на другие континенты. По его словам, ситуация, которая сложилась сегодня на фронте, является следствием длительных дискуссий между союзниками Украины.

«Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они медлили с закупкой военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части мира», – добавил Кулеба.