В игру вступила марионетка Франции

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Знаете, в чем прелесть журналистики в области геополитики? В том, что вы часто удивляетесь. Ситуация в мире меняется столь непредсказуемо, что вам всегда есть чему поражаться. Изумляет непостоянство, неумение просчитывать ситуацию, предвидеть возможные последствия… Сложно даже выбрать правильное слово относительно действий министра национальной обороны Греческой Республики Никоса Дэндиаса, который не далее как вчера совершил визит в Армению и раскланивался перед премьер-министром Николом Пашиняном. Чего там только не было? И громкие обещания вечной дружбы между Грецией и Армений, и орден Дружбы Республики Армения, появившийся на груди Дендиаса и врученный самолично министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, и возложение цветков и посещение Вечного огня, который армяне установили в честь вымышленного «геноцида» армян. И все это происходит спустя пару месяцев после того, как министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встречается с министром иностранных дел Греции Гиоргосом Герапетритисом и стороны обсуждают такие серьезные проекты, как стратегическое партнерство Европы в области энергетической безопасности, исключительное значение Южного газового коридора, Трансадриатического трубопровода, а также газового интерконнектора Греция-Болгария.

И как всему этому не удивляться? С одной стороны, Греция в лице серьезного вроде бы человека, главы МИД, говорит о том, какое значение в этой стране придается дальнейшему развитию двусторонних отношений с Азербайджаном, о важности развития таких областей, как торговля, энергетика, сельское хозяйство, туризм, о сотрудничестве в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, а с другой, глава нацобороны этой же страны клянется в верности и дружбе стране, на протяжении 30 лет оккупировавшей азербайджанскую территорию и совершившей настоящий геноцид на нашей земле. Можно ли считать нормальным, когда в ходе визита в Армению тот же Никос Дэндиас заявляет: «Мы создали успешное трехстороннее оборонное сотрудничество между Арменией, Грецией и Кипром. Но могут быть и другие трехсторонние или четырехсторонние отношения с Францией и Индией – с важными странами, важными державами, очень мощными общими друзьями Армении и Греции»?

Что это – безликая политика страны или коварство в расчете на то, что все вокруг гораздо глупее руководства самой Греции? Ответ на вопрос прост. Греция сегодня выступает инструментом реализации французской политики. А создание антиазербайджанской коалиции: триумвират Франция-Греция-Кипр постепенно начинает включать в свои ряды и Армению. Понятно, что этот процесс происходит непосредственно по указанию и диктату Франции. Здесь же и военное сотрудничество Греции-Кипра-Армении, проводимые учения и многое другое. Но при всем этом Греция хочет стать газовым хабом на пути Южного газового коридора, по которому в Европу поставляется азербайджанский газ.

На фоне постепенного потепления отношений между Турцией и Грецией Азербайджан постарался забыть о том, что долгие годы греческий Кипр представлял собой некую международную криминальную офшорную зону, где отмывались грязные деньги, в том числе и лидеров незаконного режима в Карабахе. Азербайджан не стал обращать внимание на то, что долгие годы сепаратисты ездили туда и принимались как гости дорогие и родные. И несмотря на братские отношения с очень близкой всем нам Турцией, Азербайджан все-таки воздерживался от того, чтобы признать Северный Кипр в качестве независимого и суверенного государства. Да, дружеские отношения с Северным Кипром поддерживались, однако на официальном международном уровне какие-либо серьезные шаги не предпринимались. Но что мешает теперь Азербайджану признать независимость Северного Кипра? Абсолютно ничего.

Еще один пункт, над которым Греции было бы неплохо призадуматься. Кто сказал, что в вопросе Южного газового коридора Азербайджан зависим от Греции? Кто мешает нашей стране перенаправить трубопроводы таким образом, чтобы они вообще не пересекали территорию Греции? Совершенно никто и ничто. Если посмотреть, сколько европейских стран заинтересованы в поставках азербайджанского газа, который из года в год будет лишь расти в объемах, то этот вопрос может быть решен даже без непосредственного вмешательства Азербайджана самими европейцами, которым очень не понравится столь двуликая и непонятная позиция Греции.

В Греции, а также во Франции, которая реально играет первой словно марионеткой, не понимают простой истины. Да, триумвират Франция-Греция-Кипр, включающий в свои ряды Армению и устраивающий игры против Азербайджана, может серьезно навредить отношениям Азербайджана с Евросоюзом. Да, в этих отношениях уже сейчас есть проблемы, потому как приостановлены многие совместные проекты. А игры с Грецией, несомненно, эти отношения лишь ухудшат. Но при всем этом во Франции и Греции никак не могут понять, что Азербайджан не та страна с которой можно разговаривать с позиции силы. А двуличность во внешней политике отдельных государств мы попросту презираем и игнорируем.

Рауф Насиров