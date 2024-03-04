В Баку представили образцы татарской кухни (фото)

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В постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджане прошел Фестиваль татарской кухни, организованный образовательно-культурным центром «Институт Каюма Насыри» совместно с татарскими общественными организациями «Ак калфак», «Туган тел», «Татарстан», «Татарская община Азербайджана», сообщает Trend. Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню татарской кухни.

Выступившие руководитель «Институт Каюма Насыри» Эльмира Юсифли и президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана, Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) и Всемирного союза турецкой кулинарной культуры, науки и искусства при ТЮРКСОЙ, член Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (WACS), заслуженный работник культуры Таир Амирасланов рассказали о значимости мероприятия, которое служит укреплению дружбы народов в Азербайджане и сохранению их традиций, является очередным свидетельством мультикультурализма и толерантности. Было рассказано о ежегодно отмечаемом празднике и истории его возникновения, а также о традиционных татарских блюдах.

В ходе фестиваля состоялся конкурс татарской кулинарии с участием представителей разных национальностей. По итогам кулинарного баттла лучшим было признано блюдо Анвара Амаля Ахмадулина, который приготовил пирог «Сметанник». Среди лучших – председатель общества «Ак калфак» Сания Альмяшева (хворост в виде разноцветных розочек), Саида Гадыльшина (пярямяч из субпродуктов по особому рецепту) и Мария Темирбулатова (трехслойный пирог). Участники конкурса были отмечены дипломами в различных номинациях и призами.

Гостям были представлены концерт творческих коллективов, мастер–классы, выставка образцов национальной культуры, ярмарка ручных изделий.