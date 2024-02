Байрамов выразил благодарность Бербок

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил в соцсети Х главу МИД ФРГ Анналену Бербок за организацию очередного раунда переговоров с армянской стороной.

«Благодарю Германию и министра Анналену Бербок за организацию очередного раунда переговоров по проекту мирного соглашения между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Для Азербайджана это была хорошая возможность еще раз заявить о своей приверженности миру», – отметил Байрамов.

Thanks to the German side & Minister @ABaerbock for hosting next round of negotiations between the Foreign Minister of Azerbaijan & Armenia on draft Peace Agreement.

It was a good opportunity to reiterate Azerbaijan’s commitment to peace. pic.twitter.com/k2Ga7febec

— Jeyhun Bayramov (@Bayramov_Jeyhun) February 28, 2024