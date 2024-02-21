Азербайджан — Запад: с анонсом «разворота» несколько поторопились

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Итоги Мюнхенской конференции по безопасности на азербайджанском векторе еще долго будут предметом аналитических выкладок и комментариев. Слишком уж масштабным оказался «дипломатический марафон». В числе собеседников президента Азербайджана — главы государств и правительств, руководители ведущих финансовых центров мира, авторитетных корпораций и организаций.

Но особенно примечательны встречи, скажем так, на западном векторе. США и Азербайджан явно идут на сближение и делают шаг к нормализации двусторонних отношений. Отношения Азербайджана с другими государствами не имеют касательства к процессам между Баку и Ереваном, так что ставить в двусторонних отношениях какие-то условия, связанные с Арменией, заведомо неприемлемо.

Более того, даже начинающим дипломатам полагается понимать: ставить условия в переговорах тоже надо уметь. Можно ждать выполнения определенных действий, но выдвигать требования в стиле «договоритесь с Арменией» — это еще и недальновидно. Потому как остается открытым вопрос: а что делать, если именно Армения не хочет договариваться? Боле того, можно понять, что в США воодушевились вроде бы прозападными манерами Пашиняна, решили поддержать то, что очень хотелось принять за реальный геополитический разворот Армении, и попытались выдать «шашлычному премьеру» некий аванс. Но делать это за счет отношений с Азербайджаном, а тем более интересов нашей страны —заведомо плохая идея. И если в Вашингтоне нажимают на кнопку «перезагрузки» — это можно только приветствовать. Судя по всему, в США учли реалии, услышали азербайджанские «месседжи», и теперь двусторонние отношения возвращаются к прежнему уровню активности. Министр энергетики Парвиз Шахбазов уже отправился с визитом в США, где в повестке дня переговоров – обсуждение перспектив двустороннего сотрудничества в сфере энергетики и проекты Азербайджана, направленные на международную энергетическую безопасность. Есть развитие и по другим сферам.

Не менее примечательные события — на европейском векторе. Переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейской инициативе «Зеленой сделки», межинституциональным вопросам и прогнозированию Марошем Шефчовичем и другими говорят сами за себя. Строго говоря, в этом же контексте можно рассматривать и переговоры с президентами Израиля и Украины Ицхаком Герцогом и Владимиром Зеленским. И это все — не считая анонсированных визитов высокого уровня для участия в очередной заседании Консультативного совета «Южного газового коридора».

И вот тут уже нужно немного «расширить контекст». В последние недели в определенных кругах хватало алармистских воплей на тему «караул, все пропало, Азербайджан ссорится с Западом, страна в изоляции, завтра мы проснемся в Северной Корее» и т.д. И авторы этих самых воплей в очередной раз плюхнулись в лужу — как и с «эта власть не будет воевать за Карабах», «мы навсегда потеряли Шушу» и т.д. Пожалуй, одни только приглашения в Мюнхен и Давос уже не оставляют сомнений: интерес в западных кругах к Азербайджану по-прежнему высок, и наша страна не намерена ни с кем ссориться и выстраивать «стен». Другой вопрос, что Азербайджан следовал и следует своим национальным интересам и последовательно отстаивает их на международной арене. И да, наша страна не привыкла заискивать перед «сильными мира сего», покорно ожидать в приемной, пока «большие дяди» соизволят выйти и угостить конфеткой, и тем более идти на противоречащие национальным интересам шаги ради сомнительных дивидендов.

Но самое главное, «дипломатический марафон» Мюнхена подтвердил: авторитет Азербайджана и внимание к нашей стране растут. Приглашение президента Азербайджана на авторитетную Мюнхенскую конференцию сразу же после выборов (Шольц, напомним, озвучил его в поздравительном послании), обращения от руководителей авторитетных организаций по поводу встречи с президентом нашей страны — Азербайджан уже де-факто перешел в число государств «средней силы». И политика нашей страны теперь реализуется даже не в региональном, а в глобальном контексте. И серьезных проблем в двусторонних отношениях у нас нет ни с кем, за вычетом Армении.

То, что еще вчера именовалось «армяне-азербайджанским конфликтом» и представляло собой агрессию Армении, уже решено, и решено навсегда. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. И если мирный договор еще не подписан, то за затягивание этого вопроса платить придется Армении, а не Азербайджану. Так что теперь нашей стране ничего не мешает поднять политику на новый уровень, и это происходит уже сегодня. Азербайджан намерен играть более активную роль в глобальной политике, включая и изменение климата, и антиколониальное движение, и противостояние набирающей силу исламофобии.

Просто теперь на карте мира уже другой Азербайджан. С теми же границами, с тем же флагом и гербом, но уже другой. И с нашей страной теперь надо «на вы». А еще, анализируя политические процессы, уйти от стереотипов и штампов девяностых про «прозападные» и «антизападные» направления. Азербайджан эти дискуссии уже перерос. И если кто-то из экспертов этого не заметил… ну тогда это просто такие эксперты.

Нурани, обозреватель