24 встречи за два дня

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Наглядным доказательством растущего авторитета Азербайджана в мире является даже не тот объем встреч, которые президент Ильхам Алиев провел в Мюнхене в течение всего двух дней, 16-17 февраля этого года, во время посещения Конференции по безопасности, а то, что подавляющее большинство таких бесед состоялось по обращению противоположной стороны. Всего за два дня, как удалось выяснить Minval.az, глава государства провел 24 встречи, и хотя были обращения к азербайджанской стороне о проведении еще десяти, реализовать их не удалось чисто физически из-за ограниченности сроков. Так что нынешний Мюнхен можно считать для Азербайджана очень даже успешным.

Какие встречи следует выделить отдельно с точки зрения важности дальнейшего развития внешнеполитического или экономического развития страны? Безусловно, при этом следует отметить, что каждая из них была по своему интересной и плодотворной, но если все же поделить их по приоритетам, то, несомненно, на первом месте стоят встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри и со специальным координатором президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амосом Хохштейном. В ходе беседы с госсекретарем США было сказано, что Америка активно поддерживает проведение в Азербайджане климатической конференции COP 29, намерена сделать все возможное для успеха мероприятия, а также для обеспечения устойчивого и достойного мира между Азербайджаном и Арменией. При этом Энтони Блинкен отметил, что в последние несколько лет у него было много возможностей для встреч и бесед с президентом Алиевым и он высоко оценивает нынешнюю возможность переговоров.

В свою очередь, в ходе беседы с Джоном Керри стороны коснулись вопроса проводимых в регионе мероприятий и особо отметили проект по прокладке электрокабеля по дну Черного моря. Было также упомянуто о прокладке кабеля по дну Каспийского моря и в этом контексте – совместная работа с государствами Центральной Азии. Не осталась в стороне и тема климатического финансирования, которая, по мнению сторон, является одним из главных вопросов повестки дня. Отметив, что в настоящее время технологическое развитие, связанное с «зеленым» переходом, стремительно продвигается и в этом направлении достигаются хорошие результаты, Джон Керри выразил надежду на то, что решения, которые будут приняты в Баку, придадут серьезный импульс международным усилиям в процессе изменения климата.

И наконец, в ходе встречи с Ильхамом Алиевым специальный координатор президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности с удовлетворением вспомнил сотрудничество между Азербайджаном и США еще с 1990-х годов и партнерство с президентом Азербайджана в проектах по поставке углеводородных ресурсов Каспийского моря на мировой рынок. На этой встрече также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках СОР29 и была затронута тема развития Среднего коридора и роль Азербайджана в данном процессе.

Таким образом, несмотря на то, что встреча Ильхама Алиева с тремя представителями американской администрации больше касалась все же внешнеэкономических вопросов, они имеют непосредственное отношение и к вопросам внешней политики, поскольку, с одной стороны, подчеркивают возрастающую роль Азербайджана с чисто политической точки зрения, то есть непосредственный рост интереса США к региону в целом и отдельно к нашей стране, а с другой, свидетельствуют о потеплении отношений между странами.

Однако для государства, заинтересованного в развитии продуктивного партнерства со всеми дружескими странами, коим, несомненно, является Азербайджан, не меньшее значение имеют и другие встречи, которые в Мюнхене провел президент. К примеру, в ходе встречи Ильхама Алиева с генеральным вице-президентом The Rockefeller Foundation по стратегическим коммуникациям, политике и пропаганде Эйлин О’Коннор была выражена готовность фонда к сотрудничеству с Азербайджаном в области противодействия изменению климату и финансирования соответствующих мер, а беседа с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером коснулась темы проектов, в которых Эмираты могут принять участие в нашей стране. Конечно же, в ходе переговоров с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейской инициативе «Зеленой сделки», межинституциональным вопросам и прогнозированию Марошем Шефчовичем стороны обсуждали будущий проект экспорта «зеленой энергии» в Европу, а в ходе встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид стороны больше говорили о сотрудничестве между Азербайджаном и ОБСЕ по теме изменения климата, проведения в этом контексте совместных мероприятий и затронули региональные вопросы.

И наконец, в отдельном контексте следует рассматривать состоявшиеся в Мюнхене встречи Ильхама Алиева с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и президентом Украины Владимиром Зеленским. С обеими этими странами у Азербайджана, как известно, налажены теплые дружеские отношения. Так что главам государства было что обсуждать. Например, со своим израильским коллегой Ильхам Алиев провел обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Израилем в различных сферах, и стороны, коснувшись вопроса деятельности межправительственной комиссии, затронули торгово-экономические, культурные, гуманитарные связи. И именно сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной, энергетической и других сферах Азербайджана и Украины было также обсуждено в ходе встречи Ильхама Алиева и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, с той лишь поправкой, что украинская сторона поблагодарила Азербайджан за оказываемую гуманитарную помощь.

Конечно, не обошлось в Мюнхене и без вопроса взаимоотношений Азербайджана и Армении. На этот раз встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николой Пашиняном прошла в начале при участии канцлера Германии Олафа Шольца, а затем руководители двух государств встретились наедине. Однако уделять этому вопросу такое уж повышенное внимание не стоит, поскольку позиция Азербайджана во взаимоотношениях с Арменией была недавно четко очерчена Ильхамом Алиевым в ходе его инаугурационной речи и сводилась к тому, что мяч на армянской стороне, и теперь им самим решать как быть.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что мир в нашем регионе де-факто уже установился, и отношения нашей страны с каким-либо государством, и, в частности азербайджано-американские двусторонние отношения, должны развиваться сами по себе вне процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И отрадным можно считать то, что в данном вопросе в ходе Мюнхенской конференции по безопасности лед, наконец-то, тронулся.

Рауф Насиров