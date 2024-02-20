Университет спецназа в Гудермесе будет носить имя Путина

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Университет спецназа в Гудермесе будет назван именем президента России Владимира Путина. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности — Владимира Путина!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что университет привержен принципу служения России и стремится быть национальным центром подготовки боевых специалистов из разных регионов страны.

Идея назвать университет в честь Владимира Путина связана с заслугами президента в обеспечении независимости и величия России. В дальнейшем университет продолжит активно развиваться и модернизироваться для блага страны, заключил Кадыров.