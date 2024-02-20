Мюнхенская конференция: «Слово «мир» стало нежеланным»

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Юбилейный форум по безопасности в баварской столице показал, что мировые лидеры не расположены к формированию устойчивого и справедливого мира, и что агрессия на планете Земля – зашкаливает. Мало кто ищет мирного выхода из создавшегося положения, поэтому лучший путь для каждой страны – «сохранить себя» не самоизоляцией, а выверенной внешней политикой с максимальной защитой собственного суверенитета. Что и старается проводить в жизнь Азербайджан.

Нынешняя ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности выдалась юбилейной – ей «стукнуло» 60 лет. Возраст солидный, однако это вовсе не означает гарантий политической зрелости ее, кстати, не молоденьких участников, а тем более – стран. На открытии форума генсеку ООН Антониу Гутерришу пришлось признать, что «мир сталкивается с экзистенциальными вызовами», а мировое сообщество, тем временем, «находится в самом расколотом и разобщенном, за последние 75 лет, состоянии». Акцент был сделан, в частности, на установлении справедливого и устойчивого мира для Украины и России, снятии эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

С высокой трибуны генсек ООН прямо заявил, что мир находится в глубоком кризисе, и что глобальное управление им в той форме, в которой это происходит сейчас, только разжигает разногласия: «Даже эра холодной войны была, в некотором смысле, менее опасной». Словом, государства ведут себя так, как им заблагорассудится, не неся за это никакой ответственности.

А это означает, что в обозримом будущем благодать в виде справедливого и устойчивого мира не грозит ни России с Украиной, ни Ближнему Востоку, ни иным странам и регионам, пребывающим в поле особого внимания Запада: в Мюнхене большинство его представителей вело воинственные речи о необходимости вооружаться до зубов и вооружать Украину. Они всё твердят, что условия для переговоров на российско-украинском треке еще «не созрели». Кстати, представители России на форум по безопасности приглашены не были.

«Дико наблюдать, – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, – как Соединенные Штаты, представляя другой континент, диктуют своим сателлитам и повестку дня, и выводы, к которым конференция должна прийти».

Собственно, сам «климат» на конференции подтвердил, что его «регулированием» занимаются США: вице-президент Камала Харрис все вдалбливала, что Россия нападет на Европу, и США должны быть готовы к ее защите. Это был камень, брошенный в политический «огород» кандидата в президенты США Дональда Трампа, и предназначенный, параллельно, для поднятия рейтинга Джо Байдена устрашающими маневрами. Кое-кто, сказала Харрис, выступает против помощи американцев Европе и выполнения Вашингтоном своих обязательств перед своими «союзниками», которых она стращала еще и диктаторами.

Но все это подавалось и под «соусом» фундаментальных интересов американского народа (а как насчет интересов других народов?) с открытым подтверждением того, что США выполняют свою «давнюю роль глобального лидера». И если власть в этой стране сменится, Европу и Украину защищать будет некому – подсуетиться придется им самим.

Но так ли на самом деле запугана вся Европа, и не пытаются ли, «в случае чего», в качестве «мировых жандармов» выступить Германия, Франция и Великобритания, подписавшие с Киевом соглашения об укреплении сотрудничества в сфере безопасности? Как это будет выглядеть на поверку? Ведь, насколько известно, в этих документах не прописаны ни конкретные обязательства, ни масштабы помощи Украине. И о чем говорят эти соглашения? Скорее, о том, что идея вступления Украины в НАТО на среднесрочную перспективу неосуществима. А также о трюке этой «тройки», направленном на закрепление своего влияния в Европе и на других континентах по мере возможности и в соответствии с теми средствами, которые откроются для них в обоих случаях, то есть победы Трампа или Байдена на президентских выборах в США.

Как бы то ни было, а даже DW, ведшая репортаж об итогах Мюнхенской конференции, признала, что настроение на многочисленных площадках форума «было далеко не праздничным, а балансировало между тревогой, неуверенностью и призывами спасать трещащий по швам миропорядок и укреплять НАТО».

Организаторы конференции опубликовали доклад с пессимистичным заголовком – «Lose-Lose?» (Проигрывают все?): «По итогам форума немало собеседников DW говорили, что вопросительный знак можно убрать». И еще вот такое резюме от DW: «Один из главных выводов Мюнхенской конференции не вызывает сомнений: Европа начала готовиться к долгой войне в Украине. И если год назад о последствиях российской победы в Украине для мира говорили в кулуарах, теперь это стало темой дискуссий на подиуме».

Заметим, что ежегодная Мюнхенская конференция изначально была задумана как самая большая площадка, на которой политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере последней, внешней политики и обороны. Нынче же она, похоже, превратилась в склочную агрессивную говорильню, не имеющую отношения к утверждению этой самой безопасности и больше ориентированную на ее разрушение.

По-своему эту мысль выразил в интервью ТАСС президент Сербии Александр Вучич, заявив, что Мюнхенская конференция продемонстрировала – международные акторы больше не ведут работы по достижению мира. «Слово «мир» стало нелюбимым и нежеланным словом во всем мире», – заявил он. Не в бровь, а в глаз.

Собственно, так же считают и на западных «улицах» – конференция в Мюнхене прошла на фоне акции протеста, главным требованием которой было прекращение поставок оружия в конфликтные зоны (Украина, Ближний Восток), прекращение военной операции Израиля против мирных палестинских граждан. Критике подвергли и Мюнхенскую конференцию как таковую, которая, по мнению митингующих, уже не способствует поддержанию мировой стабильности. Манифестанты несли плакаты с анти-НАТОвскими лозунгами: «Нам нужен диалог, а не конфронтация», «Нет гонке вооружений!», «Против воюющей Германии», и т.д.

Словом, судя по всему, Мюнхенская конференция по безопасности явно деградирует, демонстрирует доминирование и протаскивание исключительно западных интересов (НАТО), но и в этом процессе есть определенный разброд. Если коротко – четко обозначено наращивание противостояния Глобального Запада Глобальному Югу, и остановить этот процесс одними только окриками и угрозами «жандармов» США, Франции, Германии, других «соискателей» мирового менторства – не получится.

Пожалуй, наиболее важными и во многом решающими можно считать встречи на полях Мюнхенской конференции. И особенно это касается Азербайджана, который пытаются «задвинуть» даже в региональной политике, не говоря уже о евразийской, эти самые «соискатели», строчащие, одну за другой, антиазербайджанские резолюции и пасквили.

На поверку же оказалось, что для встречи и переговоров с Алиевым не по его инициативе, в Мюнхене выстроилась целая очередь. Причина – на поверхности: Азербайджан сумел постоять за себя не только в вопросе восстановления своей территориальной целостности, несмотря на затеянную против него дискриминационную кампанию, но и ответить тем, кто ее инициировал – так сказать, в чистом поле, а не из-за кустов.

Громко заниматься «брехаловкой» на некоторых официальных языках ООН, конечно, можно, но вот как быть, когда ее яд от страны отскакивает? А страна эта нужна многим – и на евразийском континенте, и за океаном. И в углеводородном плане, и в транспортно-логистическом, и в геополитическом, и в вопросе политики без примесей – вредных и не очень. Тогда остается одно – идти на якобы незаметный поклон ей за «кустами», то есть, в данном случае, на полях «прославленной» конференции по безопасности.

В общем, в Мюнхене, надо думать, Алиев сыграл множество преимущественно выигрышных для Азербайджана партий и с доброжелателями, и с их противоположностями, хотя не исключено, что и в «ничью» – тоже. Потому как широкие белозубые улыбки и крепкие рукопожатия мало кого обманывают.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az