Полиция задержала пишущих на стенах домов названия наркотиков

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Выявлены лица, писавшие на стенах жилых домов и кварталов в Баку названия наркотиков с целью их пропаганды, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий были задержаны И.Э. (1999 г.р.), Дж.Э (2002 г.р.), А.А. (2004 г.р.) и А.Х. (2003 г.р.).

Было установлено, что администраторы некоторых Telegram-каналов, управляемых из-за рубежа, с января 2024 года поручали указанным лицам писать названия наркотиков на стенах и заборах. Исполнители снимали процесс на камеру мобильного телефона, а кадры отправляли заказчику, за что получали деньги.

За каждую фотографию администраторы наркосети перечисляли исполнителям различные суммы денег в виде криптовалюты. Впоследствии задержанные обналичили эти средства и поделили их между собой.

В Главном управлении по борьбе с наркотиками МВД продолжается расследование в отношении лиц, организующих выполнение заказов из-за границы. В их отношении будут приняты соответствующие меры.

Несколько дней назад появилась информация о том, что на стенах домов и заборах на ряде столичных улиц появились надписи, пропагандирующие запрещенные вещества.

На первый взгляд могло показаться, что это адрес электронной почты или какой-то сайт, но на самом деле эти надписи – названия психотропных и наркотических веществ.