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СМИ Кубы осветили выборы в Азербайджане

СМИ Кубы осветили выборы в Азербайджане

Проведенные 7 февраля в Азербайджане внеочередные президентские выборы широко освещались в ведущих кубинских СМИ «Пренса Латина», «Гранма», «Трабахадорес», а также на телеканалах Cubavision Internacional и Canal Caribe.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана на Кубе, которое приводит «Репорт».

В статьях отмечается, что Ильхам Алиев участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от партии Ени Азербайджан и одержал уверенную победу, набрав более 92% голосов азербайджанского народа.

Было упомянуто поздравительное письмо, адресованное президентом республики Куба Мигелем-Диасом Канелем Бермудесом президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю его победы на выборах.

Кроме того, в материалах указывается, что для освещения выборов в Латинской Америке были аккредитованы 120 представителей иностранных СМИ, а также журналисты из Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Кубы, Мексики и Уругвая.

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