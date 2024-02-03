В Баку ожидается 15 градусов тепла

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Обнародован прогноз погоды на 4 февраля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 1-4° тепла, днем – 7-12 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 764 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки в виде снега. Временами будет туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью от 2°мороза до 3° тепла, днем – 10-15° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем – от 3°мороза до 2 ° тепла.

Ночью в некоторых горных районах на дорогах образуется гололедица.