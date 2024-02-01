В Армении территориальными претензиями пронизано все. И теперь ей все это предстоит менять

381 Просмотров

Никол Пашинян, похоже, что-то из советской истории все же усвоил. Словосочетание «Договор о ненападении» где-то слышал. И сейчас предлагает Азербайджану вместо полноценного мирного договора подписать «пакт о ненападении». И, похоже, сам верит, что этот его «финт» будет иметь успех.

На самом же деле «Соглашение о ненападении» — не что иное, как новая редакция тех капризных требований, которые Ереван выдвигал еще до 44-дневной войны: пусть, дескать, Азербайджан возьмет на себя обязательство не применять силу, а 20% территории останется под оккупацией. Сегодня Азербайджан свои территории освободил военным путем. Но от притязаний на азербайджанские земли Армения официально не отказалась.

На первый взгляд, Пашинян вроде бы что-то такое заявил. И даже подписал в Праге декларацию, где признал территориальную целостность Азербайджана. Но достаточно ли этих заявлений?

Прежде всего, Никол Пашинян не показал себя надежным партнером, которому можно верить на слово. Достаточно вспомнить, как уже после подписания документов в Праге он поздравлял с «днем независимости» незаконную хунту в Ханкенди и организовал там фарс под названием «президентские выборы». Подписал Трехстороннее соглашение, где обязался предоставить Азербайджану «Зангезурский коридор», но потом устраивал истерики и не желал даже слышать о «коридорной логике». Наконец, вопреки Трехстороннему заявлению, держал в Карабахе 10-тысячную военную группировку, провозил туда мины, личный состав для ротации…И что же — Азербайджан теперь должен поверить, что если Пашинян обязался не нападать, то он не нападет?

Более того, все договоры о ненападении, мире и т.д., имеют смысл, если уточнена граница. И если даже согласиться с тем, что тщательная демаркация и делимитация – дело долгое, хотя бы в общих чертах территориальную целостность признать надо. А тут одного заявления Пашиняна недостаточно. В конституции Армении, точнее, в преамбуле к этой конституции, содержится отсылка к декларации независимости, а уже в ней упоминается решение Верховного Совета Арм.ССР о «миацуме».

Если кто не понял — это «основообразующие» документы государства. И уже на их основе в Армении наплодили огромное количество бумаг, в том числе как бы имеющих правовую силу, где черным по белому прописаны претензии на азербайджанские земли, в том числе Карабах.

Везде и во всем Армения заявляла, дескать, мы не признаем перевода советских административных границ в государственные и не считаем Карабах азербайджанским. Уже после начала 44-дневной войны эту бредовую «установку» Армения неоднократно повторяла в своих смехотворных исках в международные суды. Армянские официальные лица обвиняли Азербайджан в «нападении» на никем не признанную «Республику Арцах». Уже после 44-дневной Отечественной войны вице-премьер Армении Мгер Григорян умудрился делать оговорки к соглашениям в рамках СНГ и утверждал, что Армения не признает Карабах азербайджанским.

Уже сегодня армянские военные суды разбирают дела офицеров, которых обвиняют в «оставлении боевых позиций», ненадлежащем исполнении своих обязанностей во время 44-дневной войны. И это при том, что боевые действия шли на территории Азербайджана. Но в Армении считают, что это было «нападение Азербайджана на Карабах».

Все эти бумаги в Армении считаются документами, имеющими правовую силу. Это не пост в соцсетях и не интервью независимого политолога, а государственные документы на гербовой бумаге.

Кстати, о гербе. И на нем изображена территориальная претензия, на этот раз и на земли Турции, – гора Агрыдаг (по-армянски Арарат).

При таком раскладе небольшого изменения риторики слишком мало, чтобы поверить в миролюбие нынешних властей Армении их готовность отказаться от территориальных претензий к Азербайджану. Если эти территориальные претензии были отражены на бумаге, то и отказ от них тоже должен быть оформлен по всем правилам. А уж придётся ли ради этого менять конституцию, декларацию независимости, сколько придётся пересмотреть и откорректировать законов и подзаконных актов — это уже проблемы Еревана. Но без такой работы никакой мирный договор подписан не будет. И самое главное, границы не будут считаться согласованными.

А признание границ может быть только взаимным. Если Армения не признает Азербайджан в его подтверждённых мировым сообществом границах – Азербайджан свободен от обязательств относиться с величайшим пиететом к границам Армении. Особенно если в Армении ещё не определились, где же проходят границы их страны.

А если вместо этой большой, тяжелой и непопулярной работы Никол Пашинян пытается навязать Азербайджану некое «соглашение о ненападении» — это просто дешёвый политический балаган и не более того. А такого рода балаганные трюки в дипломатии не проходят.

Фуад Ахундов, политолог