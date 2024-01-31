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Азербайджан экзамен выдержит. А ОБСЕ?

Азербайджан экзамен выдержит. А ОБСЕ?

В Азербайджане завершается подготовка к досрочным выборам президента —избирательные участки откроются 7 февраля. Доставляются бюллетени, уточняются списки избирателей. Для Азербайджана эти выборы имеют особое значение. Впервые голосование пройдет на всей территории страны — без оккупированных регионов, «серых зон» и т.д. Азербайджан, первая на мусульманском Востоке демократическая республика, прилагает все усилия, чтобы эти выборы прошли в соответствии с международными стандартами — спокойно, честно, «прозрачно». С дебатами кандидатов, платной и бесплатной агитацией, четким подсчетом голосов.

И вот это обстоятельство уже ставит перед серьезным экзаменом…наблюдателей.

Принято считать, что наблюдатели, опытные и профессиональные, приезжают и проверяют, как в отдельно взятом государстве проходят выборы. Но на самом деле «экзамен» сдают и сами наблюдатели, которым тоже надо продемонстрировать хотя бы минимальную объективность. А с этим у многих возникает, простите, «напряженка». Когда, к примеру, представители «лучших домов Европы» в Азербайджане для пущих обвинений в недостаточной демократичности перевирают Избирательный кодекс, а в Армении, как это было в 2008 году, публикуют «лакированный» предварительный отчет, и пока готовится «окончательный», на улицах Еревана расстреливают участников митинга протеста против фальсификации выборов, где «рисуют» победу Сержу Саргсяну.

В полной мере это касается Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Наблюдательная миссия этой организации сегодня работает в Азербайджане. Представители БДИПЧ ОБСЕ получили официальную аккредитацию при Центризбиркоме. Им созданы все условия для работы. И смеем заверить: отчет БДИПЧ ОБСЕ в Баку прочитают самым внимательным образом.

Да, мы прекрасно понимаем, что при голосовании могут возникнуть технические шероховатости. Что где-то может «забарахлить» камера, а кто-то не найдет свою фамилию в списках избирателей. И если наблюдатели отметят такого рода шероховатости — в конце концов, это их работа. Но одно дело — критичный взгляд и совсем другое — явная предвзятость, помноженная на тиражирование заведомых фейков. Да еще и по внешнему заказу.

А теперь будем откровенны: БДИПЧ ОБСЕ слишком часто проявляет эту самую предвзятость. Чаще всего —по заказу известных кругов на Западе, прежде всего США. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что институты ОБСЕ выполняют не только американские заказы — достаточно вспомнить, как в 2014 году Дуня Миятович, нынешний комиссар Совета Европы по правам человека, а тогда — представитель ОБСЕ по свободе прессы, с пеной у рта требовала у властей Украины немедленно освободить журналистов габреляновского Life News. Которые мало того, что приехали в Украину без аккредитации, так  в багажнике их автомобиля нашелся гранатомет (!).

На азербайджанском треке ОБСЕ «наворотила» слишком много. И это не только Минская группа.

В 2017 году представителем ОБСЕ по свободе СМИ становится Арлем Дезир — бывший госсекретарь МИД Франции, который еще тогда запомнился своей открытой проармянской позицией. И на новом посту принялся весьма бойко проталкивать интересы своей страны, от «влияния» до прикрытия шпионажа. И уж тем более пытался читать нотации официальному Баку, в том числе по делу блогера Мехмана Гусейнова — как раз в то время, когда во Франции полиция охаживала дубинками участников протестных акций «желтых жилетов».

Еще раньше — серия скандальных выходок представителя США при ОБСЕ Даниэла Баэра. Который на этом посту вел практически открытую войну с французским дипломатом азербайджанского происхождения Алексисом Шахтахтинским — ему не простили…фотографии с президентом Азербайджана. Результат тоже известен: в Баку после отзыва Шахтахтинского приняли решение закрыть офис ОБСЕ. Проще говоря, в Баку не мирились с откровенной предвзятостью и отвечали на нее путем «жесткой дипломатии».

И сегодня членам наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ нелишне было бы держать в голове эту предысторию. И отдавать себе отчет: Азербайджан открыт для сотрудничества. В Баку спокойно воспримут обоснованную критику. Но не станут мириться с явной заказной предвзятостью. И если это произойдет, сотрудничество с БДИПЧ ОБСЕ будет прервано.

Просто потому, что любое сотрудничество должно быть улицей с двусторонним движением. И не сопровождаться регулярными «подлянками» и ударами в спину.

Отдел политики Minval.az

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