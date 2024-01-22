В Баку выпадет снег

160 Просмотров

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидаются осадки. В некоторых местах возможен снег. Будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха ночью и днем составит 1-4° тепла. Атмосферное давление 774 мм рт. , относительная влажность – 75-85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем 0-5 ° мороза.

В горных и предгорных районах ночью и утром на дорогах будет гололед.