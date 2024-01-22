В Милли Меджлисе хотят обсудить проблему суицидов среди школьников

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Одной из наиболее актуальных проблем в обществе сегодня является рост числа смертей среди старшеклассников.

Об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию сказала депутат Камиля Алиева, передает АПА.

«Это вызывает серьезную тревогу. Есть такие моменты, как невыполнение психологами своих обязанностей на должном уровне, ненадлежащее применение закона «Об обязательной диспансеризации детей». То есть, наблюдается рост количества детей, погибших в общеобразовательных школах по разным причинам. Поэтому предлагаю провести слушания по данному вопросу», – отметила депутат.