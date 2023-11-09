«Перевертыши по паспорту» и «пушечное мясо»: карабахские армяне Армении оказались не нужны

885 Просмотров

«Паспортный шок» — именно так точнее всего можно охарактеризовать ту вакханалию, которая поднялась в Армении вокруг…паспортов граждан Армении, выданных в свое время карабахским армянам. В Армении начали прием документов у «братьев по миацуму», то есть карабахских армян, на предмет получения ими…гражданства Армении. Но вся соль в том, что у подавляющего большинства из них паспорта Армении уже есть. Но…

Как оказалось, это не совсем паспорта. Во всяком случае, глава службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян сообщил: «Синие паспорта предоставлялись жителям Карабаха в качестве проездного документа, а не удостоверения гражданства». Это, мол, документ для путешествий. И вообще, с момента, как владельцы этих паспортов прибыли в Армению, их паспорта утеряли силу. А значит, гражданство Армении надо оформлять заново.

Это даже не сюжет нашумевшего фильма «Терминал», где герой застревает в международном аэропорту, потому как страна, из которой он прибыл, перестала существовать. Во всём мире паспорт – это документ, удостоверяющий именно гражданство или подданство. Более того, паспорт – личный документ, но в то же время собственность государства. Именно он обеспечивает консульские услуги, защиту за рубежом и т.д. И решив выдавать свои паспорта той или иной категории людей, государство – ну, конечно, нормальное государство — принимает на себя ответственность за это решение. И для того, чтобы выдать паспорт Армении, а потом заявить, будто бы это не документ о гражданстве, а «проездной документ», потому что его владелец…прибыл на территорию Армении, надо быть очень «альтернативно одарёнными». Язвительные «шпильки» про «перевертышей» получили «паспортное оформление».

Здесь, конечно, можно с иронией заметить: «У армянского радио спросили, что общего между паспортом Армении и билетом на трамвай». Или удариться во внутриполитические рассуждения и предположить, что Никол Пашинян не хочет выдавать гражданство «карабахским братьям», понимая, что они – потенциальный электорат карабахского клана.

Более того, как уже отметили эксперты, эти самые паспорта Армении для армян Карабаха выдавались с особым кодом – 070. То есть в Армении и сами признавали, что Карабах – это «нелегальная территория» в её составе. Здесь, конечно, самое время поинтересоваться у властей «третьих стран»: каким образом «карабахцы» предъявляя эти паспорта на контрольных пропускных пунктах, получали в них визы? Притом что обладатели российских паспортов, полученных в Сухуми или в Цхинвали, получить визу в страны «Шенгена» или в США не могли?

Но на самом деле все куда серьезнее. И опаснее. Все эти «танцы с бубнами» вокруг армянских паспортов у карабахских армян имеют и ещё одну цель: максимально затянуть «подвешенный статус» этих самых карабахских армян и требовать от Азербайджана «международных гарантий», «международного механизма» и прочих «международных» прибамбасов, которые на деле представляют собой вмешательство во внутренние дела Азербайджана и должны сохранять конфликт в рабочем состоянии. Одно только это – уже доказательство, что притязания на Карабах в Ереване не сняты с повестки дня, несмотря на все уверения Никола Пашиняна.

И, наконец, ещё одно обстоятельство. Единственное ведомство, где карабахских армян ждут с распростёртыми объятиями, – это армянское «министерство нападения и бегства». Ой, то есть, пардон, министерство обороны. В первые же дни это ведомство заявило, что прибывшие из Карабаха «зинворы» могут вставать на учёт и получать назначение, продолжать служить. А теперь уже армянские СМИ публикуют откровения очередного персонажа, который митинговал перед министерством соцзащиты Армении — подполковника запаса Ара Камаляна: «5-6 месяцев будут выдавать пособия, а что будет потом? Пробовал трудоустроиться, читают резюме, хвалят и все. Министерство обороны принимает и вновь отправляет на передовую. Я и к этому готов, но вопрос в том, что если я пойду на передовую, то и семью надо взять на передовую?» То есть, в переводе, на роль «пушечного мяса» карабахцев в Армении зазывают очень даже активно.

А тут уже не получится не спросить: к чему же готовится Ереван? Зачем карабахских «зинворов», дважды проигравших Азербайджану, так охотно набирают в армию Армении? Почему церковь, как уже рассказывал Minval, решила сохранить «Арцахскую епархию»? В Армении действительно настроены на мир или же хотят сохранить в неприкосновенности механизм запуска территориальных притязаний к Азербайджану по новому кругу? Наконец, помнит ли в Армении, чем эти притязания закончились в прошлый раз?

И да, это уже не вопрос к армянскому радио.

Нурани, обозреватель