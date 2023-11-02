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Агентство: Армяне присвоили песню Алекпера Тагиева «Sənə qurban»

Агентство: Армяне присвоили песню Алекпера Тагиева «Sənə qurban»

В Агентстве интеллектуальной собственности расследуется факт присвоения и распространения на Youtube под названием «Гарун» вошедшего в 1968 году в «Золотой фонд» Азербайджанского радио музыкального произведения «Sənə qurban» выдающегося азербайджанского композитора Алекпера Тагиева. Как сообщили АПА в Агентстве, песня «Гарун» совпадает с музыкальным произведением А.Тагиева «Sənə qurban».

«Sənə qurban» была написана на слова поэта Микаила Мушфига и впервые исполнена Зейнаб Ханларовой в 1968 году. Указанная песня (слова М.Мушфига) была зарегистрирована в Агентстве интеллектуальной собственности (в то время- Отдел Всесоюзного Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики) 10 июня 1978 года.

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Агентство: Армяне присвоили песню Алекпера Тагиева «Sənə qurban»

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