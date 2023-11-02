Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

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3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, небольшой дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 19-23° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но к вечеру местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 9-13° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 4-9° тепла, днем 11-16° тепла.