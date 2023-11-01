UNEC готов основать филиал университета в Карабахе

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Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была завоевана Великая Победа не только в истории Азербайджана, но и в истории всего тюркского мира. Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, был освобожден от 30-летней армянской оккупации. Мы – Азербайджанский государственный экономический университет – предлагаем открыть филиал UNEC в Карабахе, чтобы способствовать осуществлению созидательных работ на освобожденных от оккупации территориях и восстановлению Карабаха.

Об этом сказал ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) профессор Адалят Мурадов.

Ректор отметил, что в настоящее время UNEC имеет филиалы в Загатале и городе Дербент Российской Федерации. Университет накопил богатый опыт и разработал успешную образовательную модель в области создания и управления филиалами.

«Учитывая этот опыт, UNEC готов принять необходимые меры для создания филиала в Карабахе», – приводит «Азертадж» слова Адалята Мурадова.