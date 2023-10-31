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Завтра в Баку снова будет 25 градусов тепла

Завтра в Баку снова будет 25 градусов тепла

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 20-25° тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 мм рт.ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных территориях ожидаются переменные дожди.

Возможен кратковременный ливень с грозами, снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, восточный ветер в отдельных восточных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 5-9° тепла, днем 11-16° тепла.

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