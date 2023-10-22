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ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ

ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ

Евросоюз рассматривает возможность продления чрезвычайного ограничения цен на газ, введенного в феврале, из-за опасений, что конфликт на Ближнем Востоке и диверсии на газопроводе могут вновь поднять цены зимой. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно информации, Еврокомиссия в презентации для стран ЕС отметила, что с введением лимита цен не наблюдалось негативных последствий, а цены на газ снизились почти на 90% по сравнению с прошлым годом.

Ограничение цены в $180 за мегаватт в час вводится, если она превышает этот уровень три дня подряд. По словам дипломатов ЕС, несмотря на снижение цен и заполнение хранилищ, поставки газа зимой могут пострадать из-за конфликта Израиля и ХАМАСа и возможных диверсий.

Дипломаты и чиновники ЕС в беседе с Financial Times отметили, что, несмотря на падение цен на энергоресурсы и рекордное заполнение газовых хранилищ в Европе, поставки газа зимой могут быть затронуты войной Израиля и ХАМАСа, а также потенциальными актами саботажа газовой инфраструктуры.

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