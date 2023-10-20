Франция – последняя страна, которая может учить окружающих демократии

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Завершился первый день работы Международной конференции на тему «Неоколониализм: Нарушение прав человека и несправедливость», организованной Бакинской инициативной группой (БИГ) в отеле Baku Marriott Boulevard, сообщает Minval.az.

По итогам мероприятия можно сказать, что БИГ проделала серьезную работу по консолидации усилий с целью обезвреживания Франции, как силы, пытающейся повлиять на европейские страны в вопросах оказания давления на Азербайджан, а также пытающейся дестабилизировать ситуацию в регионе Южного Кавказа, обвиняя Азербайджан в нарушении прав человека, в то время как сама столетиями совершала гнусные преступления против человечности, и причастна к геноциду коренных народов островов Тихого океана и Средиземного моря. А самое главное, сегодня об этих преступлениях, веками совершаемых французским государством, свидетельствовали сами представители республик, островов, колонизированных Францией: Алжира, Корсики, Мали, Кении, Гваделупы, Новой Каледонии, Марокко, Полинезии, Мартиники, Французской Гвианы и других. Чтобы донести правду до мировой общественности и усилить глас справедливости, БИГ организовала платформу, которая с каждым днем расширяется и становится все более влиятельной.

Отметим, что решение о создании БИГ было объявлено во время круглого стола, в июле текущего года. В августе организация была официально создана. В сентябре проведена первая конференция в Нью-Йорке по вопросам деколонилизации. В ноябре в Баку планируется следующее мероприятие БИГ.

Сегодня Баку собрал вместе всех представителей французских колоний, лидеров движений свободы, НПО, которые устали от притеснений и больше «не желают оставаться французским департаментом». Они намерены обсудить пути к независимости, и такую платформу им предоставит Баку.

Франция, изображающая из себя поборника демократии, на самом деле не та, за которую себя выдает. Она далеко не так гуманна и человеколюбива. Трудно представить, что кто-то после нацистов, совершивших преступления против человечности, мог совершать не менее ужасные зверства. На этом поприще как ни странно отличилась Франция, устроив геноцид алжирскому народу.

В 1830 году европейцы вторглись в Алжир, а уже в 1834 – Париж официально заявил о его захвате и присоединении территории. Более 100 лет Алжир являлся частью Французской Республики, но коренные жители не стали полноценными гражданами даже спустя столетия: уроженец Алжира, не мог занимать высокие руководящие должности и фактически оставался человеком второго сорта. Лишь немногим удавалось получить гражданство. Недовольство росло. 8 мая 1945 года, в день окончания войны в Европе, в городе Сетиф началось восстание алжирцев против произвола колонистов. Французские власти применили пулеметы и артиллерию. По разным данным, погибло до 45 тысяч человек. Восстание было подавлено, но ярость местного населения это только усилило: стали появляться подпольные организации. В 1954 году началась полномасштабная война за независимость. По сути, она превратилась в геноцид мусульманского населения, который Франция так и не признала. Пренебрежительное отношение к арабам сказалось и на методах ведения войны.

В 1949 году Франция подписала IV Женевскую конвенцию, которая, в частности, призывает придерживаться норм гуманизма в отношении военнопленных и гражданского населения. Но это никак не повлияло на количество преступлений против человечества. Французская писательница Симона так писала о тех событиях: «С 1954 года мы, французы, стали соучастниками геноцида. Под предлогом установления мира, мы убили более миллиона населения Алжира во время вооруженных рейдов. Мы сжигали целые деревни вместе с их жителями, вырезали население, вынимая еще не родившихся детей из утроб матерей, пытали до смерти. Целые племена страдали от холода и голода, умирали от эпидемий в концлагерях. В этих лагерях погибло около полумиллиона алжирцев».

19 марта 1962 года война была окончена. Были подписаны Эвианские соглашения: Алжир наконец получил независимость, заплатив за это очень высокую цену. За 8 лет конфликта погибло 1,5 миллиона мирных граждан, страна лишилась 15% своего населения. Несмотря на все вышеперечисленное, Франция имеет сильное влияние на политику соседа и сегодня. Страна до сих пор не признала геноцид.

Сегодня французские солдаты не насилуют и не расстреливают коренные народы своих заморских владений, сегодня Франция избрала другой способ убийства и истребления, не менее извращенный. Она стирает в аборигенах память о своем происхождении, унижает их и не дает развиваться.

Представитель Гваделупы Жан Жак Гутерес в своем выступлении отметил, что Франция обучает их детей в школах, но не дает им возможности работать на родине. Они уезжают работать в другие страны, далеко от дома, а сами французы приезжают работать в Гваделупу. Для своих же работы нет, в стране высокая безработица. И, совершенно естественно, что народ не устраивает такое положение дел, а против тех, кто выступает против несправедливости запускается репрессивная машина.

А Мартиника? Она утопает в бедности, как впрочем и все острова, колонизированные Францией. От представителя Мартиники мы узнали, что Франция на банановых плантациях специально использует хлордекон, препарат, запрещенный в 60-х из-за того, что вызывает развитие онкологии. В результате африканские дети рождаются с патологиями, а среди населения в разы выросли масштабы онкологических заболеваний.

Практически все участники конференции говорили о трудностях, которые испытывают коренные народы как бывших, так и настоящих французских владений с обучением, особенно страдают люди в возрасте от 18 до 25 лет. Количество безработных неуклонно растет. Во всех сферах жизнедеятельности присутствует неравенство. Молодежь покидает страны из-за тяжелой экономической ситуации, и не возвращается. Политика Франции для всех заморских территорий одинакова.

«Французская Гвиана стала хабом для торговли наркотиками. Они продаются уже у школ, на входах и выходах. Несмотря на то, что осуществляется контроль со стороны полиции, результатов – ноль. Наркоторговля – это неофициальный первичный источник дохода, растет преступность. Здесь высокая безработица, и Франция пользуется этой ситуацией, вербуя молодых людей в военные структуры. Более половины населения страны живет за чертой бедности. Самая высокая зарплата только у военных – они получают около 550 евро в месяц, и это служит привлекательным фактором ввиду отсутствия перспектив и безработицы. Молодежь занимается перевозкой кокаина», – рассказала представительница Гвианы.

В свою очередь, активист Яни Корьен, представляющий западный регион Франции, заявил, что власти добиваются того, чтобы народы забыли свою историю: «Нам запрещено изучать свой язык».

По словам участников мероприятия, эта конференция, является хорошей инициативой для придания силы народам, сообществам. Одним из ключевых проявлений неоколониализма или системных манипуляций ресурсами и рынками африканских государств и островов, участники назвали интеллектуальную собственность. Они отметили невозможность производить лекарственные препараты на местах, поскольку есть проблемы с патентами и ограниченным местным потенциалом. Европейские страны сильно влияют на доступ к лекарствам, с точки зрения прав человека. Все самые нужные лекарства стоят дорого, монополисты устанавливают высокие цены, в итоге люди не могут покупать лекарства, а это приводит к неравенству, повышению заболеваемости и смертности. Это нарушение прав человека. Люди не могут получить необходимое лечение, и это один из ключевых моментов в нарушении прав человека.

«Сильные страны манипулируют правами человека, исходя из своих экономических инетересов. Они приоритезируют права человека, которые удобны им и игнорируют другие. Такой селективный подход недопустим. Двойные стандарты присутствуют везде, а если кто-то пытается сопротивляться и бороться с этим, власти запугивают народы, заглушают недовольство»,- сказали на конференции.

Не лишним будет напомнить и о учиненном Францией геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году. В этих событиях погибло, по разным оценкам, от 500 000 до 1 100 000 человек.

Сегодня Франция хочет стать примером в соблюдении прав человека, но Франция – последняя страна на нашей планете, которая могла бы преподносить урок и учить окружающих чему-то.

Рамелла Ибрагимхалилова