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Чингиз Исмайлов: Освобождение Суговушан и Сарсангской ГЭС не решит проблему полностью

Чингиз Исмайлов: Освобождение Суговушан и Сарсангской ГЭС не решит проблему полностью

Нехватка пресной воды — одна из главных угроз, с которой человечество столкнется уже в самом ближайшем будущем. Согласно ежегодным докладам Восточного экономического форума (ВЭФ) о глобальных рисках, кризис водных ресурсов приобретет поистине глобальный масштаб к 2040-2050 годам, то есть всего лишь через каких-то 20-30 лет, что неизбежно приведет к глобальным изменениям в мире, в том числе и в мировой экономике. 

Азербайджан входит в число 20 стран, наиболее страдающих от нехватки воды, заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Мухаммад Насар во время выступления на мероприятии, посвященном открытию факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета АDА.

«В Азербайджане более 70 процентов водных ресурсов используется для нужд сельского хозяйства. Надеюсь, что факультет сельского хозяйства и пищевых наук будет способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, а также развитию сельского хозяйства», – добавил М.Насар.

Затронув тему питьевой воды, представитель ФАО отметил, что всего 3-4 процента водных объектов в мире могут быть использованы в качестве питьевой воды.

Отметим, что в Азербайджане за последние несколько лет созданы 44 новых источника питьевой воды. В частности, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды. Однако даже и это фундаментально не решает водные проблемы страны.

Как отмечает доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономическая и социальная география» БГУ Чингиз Исмайлов, на территории страны формируется 32% воды, все остальное — это трансграничные водные источники, которые поступают из сопредельных государств – Самур, Кура, Араз.

«Мы официально заявили о том, что в Карабахе сейчас сосредоточено 25% водных ресурсов Азербайджана. То есть освобождение Суговушан, Сарсангской ГЭС, маленьких горных электростанций будет содействовать частичному решению проблемы нехватки воды, но не решит ее полностью», – сказал он в ходе беседы с Minval.az.

По его словам, проблема в том, что мы должны коренным образом поменять отношение к водным источникам: и фермер, и обыватель, и чиновник, и домохозяйка. Люди должны научиться беречь каждую капельку питьевой воды.

«Дефицит воды намного острее стоит в Израиле, но там почему-то этой нехватки не ощущается. Потому что в Израиле бережно относятся к своим ресурсам. Но у нас, только по официальным данным, до потребителя доходит лишь 40% воды из источника, остальное пропадает в пути. Такое только в африканских странах возможно. Каждый месяц в какой-то части города, страны прорывает водопровод, работники приходят, как попало чинят и уходят. И это повторяется из раза в раз. Причем это не канализационная вода, а питьевая», – отметил он.

Эксперт добавил, что Азербайджан должен поменять философию и психологию отношения к водным ресурсам.

«В этой связи нужно разработать широкую госпрограмму, включающую как воспитательные меры, пиар-кампании, работы на всех уровнях, так и полную смену всей трубопроводной системы страны, особенно в крупных городах. Нужно везде агитировать правильное использование воды, в первую очередь, в сельскохозяйственных работах. Они не то, что нерационально используют водные ресурсы, они еще и ухудшают природную среду, потому что из-за неконтролируемого полива происходит засорение почвы», – подчеркивает он.

По словам Исмайлова, это наша беда. Да, освобождение Суговушана, Сарсангской ГЭС облегчит проблему, но мы должны, в первую очередь, поменяться сами.

«В Израиле собирают дождевые воды, там дожди идут не так часто, как у нас, но, когда там идут дожди, они собирают эту воду. У нас догадаются до этого? Нет, конечно. Почему? Потому что есть интересы отдельных чиновников. Интересы бизнес-структур, коррумпированных чиновников. Мы должны решать проблему сейчас, если мы ее не решим, то эта ситуация осложнится», – добавил он.

Ниджат Гаджиев

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