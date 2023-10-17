Потерпевшие: Мы требуем для Хачатряна высшей меры наказания

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После перерыва продолжился судебный процесс по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района Азербайджана в составе незаконных армянских вооруженных формирований, сообщает АПА.

После окончания перерыва Шакир Гонагов дал показания в качестве правопреемника потерпевшего.

Он рассказал, что его брат Муса Гонагов погиб в селе Мешали: «Он служил там добровольцем. Его тело передали нам через 3 дня после событий, и мы похоронили его в ту же ночь. Его боевые товарищи говорят, что он сражался до конца и убил себя последней пулей. Но на его теле было много пулевых ранений. Значит, армяне стреляли в моего брата-шехида даже после того, как убили его. Я требую назначить Вагифу Хачатряну самое суровое наказание. Его надо расстрелять. Они ели хлеб Азербайджана, а потом обнаглели».

Далее потерпевшая Арзу Гасымова рассказала, что во время тех событий ей было 25 лет: «Да накажет их Аллах, сейчас нам трудно даже говорить о том, что там произошло. Назначьте ему суровое наказание. Они не жалели наших младенцев и женщин. За 3 дня до геноцида в Мешали мой отец отвез меня и мою младшую сестру в Лачин». Он погиб во время событий в Мешали, а моя мать была тяжело ранена. Она раненая пошла через лес. По ее кровавым следам люди отыскали дорогу и вышли из села».

На процессе дал показания и потерпевший Сулейман Махмудов.

Он рассказал о брате Вагифа Хачатряна: «Там его брат Армарис обращался к нам по громкоговорителю. Он говорил: «Вы окружены, покиньте село. Но они не смогли захватить все село. Мы вывели из села стариков, женщин и детей и вступили в бой. Мы нашли оружие и начали стрелять во врагов. Они стреляли в нас из пулемета. Моя мать, мой племянник, мои двоюродные братья погибли. Я узнал от жителей села, что одним из участников нападения был Вагиф.

Я не понимал, почему они это сделали. Раньше мы жили нормально, но после 1988 года они потеряли человечность».

Обвиняемый еще раз заявил, что во время этих событий его не было в селе Мешали.

Пострадавший Садиг Гаджиев рассказал, что в то время видел Вагифа всего один раз: «Тогда я вернулся с военной службы и устроился на работу в полиции. В день происшествия были раненые. Мы выехали на машине скорой помощи с Рамилем Казымовым. Когда мы проехали 2 километра, они приказали нам остановиться. Рамиль сказал, что это Вагиф приказал нам остановиться. Когда Рамиль остановил машину, его ранили, он раненый вывел машину оттуда. Я сел за руль и отвез его в Шушу. Армяне сами говорили, что в Рамиля стрелял Вагиф».

Так же один из пострадавших Немат Раджабов рассказал, что был сотрудником полиции в Мешали: «Сначала армяне обстреляли наше село из ракет «Алазань». Мы никогда не поверили бы в то, что они нападут на нас из села Бадара. Они всю жизнь ели хлеб жителей села Мешали. Аксакалы решили, что в первую очередь надо вывезти из села женщин, стариков и детей. Они заняли юг села, но нам удалось вывезти часть женщин и детей с северной стороны. Они обстреляли и здание колхоза. Мы пытались там оказать сопротивление. Они убили 28 человек из нашего села, изуродовали их тела. Раненые, мы добрались до соседнего села. Оттуда на вертолете нас доставили в агдамскую больницу. Вагиф участвовал в этих событиях и был одним из тех, кто руководил нападением на село. Я требую для него самого сурового наказания».