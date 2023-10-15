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Президент Алиев: Главная причина того, что мы сегодня находимся в Ханкенди – азербайджанский народ, сыны Азербайджана |
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Президент Алиев поднял флаг Азербайджана в Ходжавенде (фото) |
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Синоптики прогнозируют переменные дожди в Баку

Синоптики прогнозируют переменные дожди в Баку

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем местами ожидаются переменные дожди.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, ночью и утром временами туман. Будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-16° тепла, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм. рт. ст. до 756 мм. рт. ст.. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но с утра в некоторых районах ожидаются временами дожди, местами – проливные с грозами, град, в горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром в некоторых районах туман.

Западный ветер периодически будет усиливаться в некоторых восточных районах.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла.

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