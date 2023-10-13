Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

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14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, юго-западный ветер сменится утром северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление – 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.