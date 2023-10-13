Израиль потребовал от жителей сектора Газа эвакуироваться за 24 часа, ХАМАС призывает жителей не делать этого |
Шоу закончено |
Вагиф Хачатурян льет крокодильи слезы на суде в Баку (обновлено, фото) |
Сенатору США Менендесу и его жене-армянке предъявлены новые обвинения |
Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом» |
ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль |
«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении». Полный текст интервью Амирбекова Radio France |
Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости |
Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео) |
Главное Общество

Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

14 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, юго-западный ветер сменится утром северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление – 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 19-24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Лидеры СНГ поддержали кандидатуру Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ
Общество

Лидеры СНГ поддержали кандидатуру Азербайджана на проведение третьих Игр СНГ

2023/10/13, 13:56
Эльдар Зейналов рассказал о том, какая судьба уготована Вагифу Хачатуряну
Общество

Эльдар Зейналов рассказал о том, какая судьба уготована Вагифу Хачатуряну

2023/10/13, 13:43
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

2023/10/13, 12:54
Завершается строительство автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут
Общество

Завершается строительство автодороги Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут

2023/10/13, 12:32
Вагиф Хачатурян льет крокодильи слезы на суде в Баку (обновлено, фото)
Общество

Вагиф Хачатурян льет крокодильи слезы на суде в Баку (обновлено, фото)

2023/10/13, 10:40
72 азербайджанца покинули Израиль
Общество

72 азербайджанца покинули Израиль

2023/10/13, 10:29
Два мирных жителя подорвались на мине в Карабахе, один скончался
Общество

Два мирных жителя подорвались на мине в Карабахе, один скончался

2023/10/13, 09:54
Еще 22 семью переселяются в Физули
Общество

Еще 22 семью переселяются в Физули

2023/10/13, 08:59
Ожидается открытие ППП между Россией и Азербайджаном
Общество

Ожидается открытие ППП между Россией и Азербайджаном

2023/10/12, 23:10