С какими рисками столкнется Азербайджан в случае войны Израиля с Ираном

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Ряд экспертов утверждают, что Израиль якобы знал о готовящихся атаках палестинского движения ХАМАС, но специально допустил их. Поскольку другого объяснения тут нет. Представьте себе, что самые сильные спецслужбы мира не только проморгали готовящееся нападение ХАМАС, но и не заметили танк, которым палестинцы проломили стену безопасности, когда в другое время мимо израильских солдат и муха незаметно не пролетела бы. Можете такое представить? Нет.

Евреи знали об готовящейся атаке и специально довели ее до таких масштабов. Одно только то, что сотрудник египетской разведки заявил Associated Press о том, что Каир, который часто выступал посредником между Израилем и ХАМАС, неоднократно предупреждал израильтян о том, что в ближайшее время произойдет «что-то большое», говорит о том, что в Иерусалиме обо всем знали. Как бы это цинично не звучало, но чем больше жертв среди мирного населения, тем больше оснований для жестких действий и мер, к коим перешел ЦАХАЛ. Моссад, Шабах могли задушить план палестинцев в зародыше. Но не сделали этого. Как вы думаете, зачем?

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал полностью осадить сектор Газа: «В Газе «не будет ни электричества, ни еды, ни топлива. Все закрыто». Уже сейчас ясно, что Израиль уничтожит ХАМАС и установит полный контроль в секторе Газа, возможно, даже в Рамаллахе (восточнее от реки Иордан). Опыт Азербайджана в Карабахе был показателен и теперь правительство Израиля приняло решение покончить с «серыми зонами», и взять под полный контроль сектор Газа и палестинскую автономию. Никаких «серых зон», а тем более шансов на создание палестинской республики не будет. Шансы же у палестинцев не велики: либо принимают израильское гражданство, либо скитаются по всему миру. Если вся эта история будет локализована палестино-израильским конфликтом, то он займет несколько месяцев, если же нет, то стоит ждать большой войны на Ближнем Востоке.

Главный вопрос в том, как к ликвидации ХАМАС отнесутся Иран, Катар, Турция, Саудовская Аравия и другие. Если «проглотят», то на этом все и закончится, если нет, то будет крупная война с более драматическими последствиями для всего региона. Иран – слишком прагматичная страна, прекрасно осознает грань между своей пропагандой и реальными возможностями. Нельзя считать его религиозным фанатиком. Достаточно вспомнить позицию Ирана по азербайджано-армянскому вопросу и, в частности, Зангезурскому коридору. Будучи исламской республикой, действующей по шариату, Иран признал границы христианского государства, Армении, неприкосновенными, и в армяно-азербайджанском конфликте полностью поддерживает армянскую сторону. В вопросах выживания и нацбезопасности иранцы не придерживаются принципиальных норм шариата. Религия тут стоит не на первом месте, а потому, если они поймут, что это ловушка, то не будут участвовать в этом напрямую. А вот, если все же решатся, то большой войны не избежать.

Во всем этом геополитическом шторме Азербайджану, как стране, находящейся в центре событий, нужно быть готовым ко всему: в случае, если Израиль будет наносить удары по Ирану, то не исключено, что иранцы обвинят нас в поддержке евреев, и развяжут войну против нас; Армения посчитает, что теперь ей можно объединить усилия с Ираном, за что получит «по башке» и потеряет Зангезур и Гейча махалы; массовый отток азербайджанских беженцев из Ирана в Азербайджан, а вместе с ними и «Эттелат», КСИР и других спецслужб; продовольственная безопасность под угрозой, поскольку современная логистика построена таким образом, что сегодня иранский порт Бендер-Аббас играет важную роль в международной торговле Азербайджана (особенно продукция, которая поступает из Китая, пищевая продукция из Пакистана и Индии), а другие сухопутные коридоры все еще не приведены в порядок, чтобы воспользоваться ими; экономические риски с необходимой трансформацией.

Но есть и другой сценарий. Ни для кого не секрет, что Израиль – стратегически важная страна для нас. В то же время Азербайджан тесно сотрудничает со странами ОИС, в частности с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Потеплели отношения и с Ираном, которые долгое время после теракта в тебризском консульстве Азербайджана были в напряжении. Если Иран и его прокси-силы не проиграют. Нужно понимать, что в случае Израиля главным игроком являются США, а в случае с Ираном и его прокси-сил – Китай. России в этом сценарии нет, поскольку она завязла в Украине. За полтора года войны ее экономические и военные возможности существенно сократились, не ясно даже, в каком состоянии она выйдет из конфликта с Украиной. Но даже несмотря на это, Россия все еще остается достаточно крупным игроком в регионе Ближнего Востока и стоит рядом с Ираном, поэтому списывать со счетов ее рано. России, Китаю и Индии уничтожение Ирана совершенно ни к чему. Иран – это энергетический «клондайк» Индии и Китая. Поэтому поддержка у них будет, и не факт, что война Израиля с ХАМАС с прицелом на Иран завершится победой западного блока.

Словом, регион находится в зоне повышенного риска, нужно все просчитать и приготовиться ко всевозможным сценариям.

Кстати, на момент написания статьи Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль своим военным ответом ХАМАС «изменит Ближний Восток»…

Ниджат Гаджиев