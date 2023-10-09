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Азербайджан в топ-5 среди поставщиков газа в Европу по трубопроводам

Азербайджан в топ-5 среди поставщиков газа в Европу по трубопроводам

По итогам первого квартала 2023 года Азербайджан вошел в топ-5 среди поставщиков газа в Европу по трубопроводам.

Об этом говорится в ежеквартальном отчете Еврокомиссии о ситуации на европейском газовом рынке, передает АПА.

Согласно информации, в первом квартале 2023 года Азербайджан увеличил поставки газа в страны ЕС по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,8 млрд кубометров. кубометров.

Сообщается, что в список пяти крупнейших поставщиков с января по март также вошли Норвегия, Северная Африка, Россия и Великобритания. Азербайджан занял в этом списке 5-е место.

Отметим, с 31 декабря 2021 года началась транспортировка азербайджанского газа в Европу по TAP.

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