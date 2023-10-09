Израильские военные проводят спецоперации в Иерихоне и Тубасе

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Спецподразделения израильской армии проводят ранним утром превентивные операции в некоторых районах Западного берега реки Иордан.

Как сообщил телеканал Al Hadath, в лагере Акабат-Джабер в окрестностях города Иерихон и в Тубасе к северу от Наблуса бойцы «Бригад мучеников Аль-Аксы»(военизированное крыло палестинского движения ФАТХ – прим.) вступили в перестрелки с израильскими силовиками.

Как сообщило агентство WAFA, в воскресенье ожесточенные столкновения с израильскими полицейскими силами произошли в арабских районах в Восточном Иерусалиме, а также в лагерях беженцев Каландия и Тулькарм, где проводились зачистки. Для разгона акций протеста израильские военные использовали слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых местах был открыт огонь, в результате погибли 15 палестинцев и трое получили ранения.