Посол Агаев призвал Армению вернуть оккупированные земли (видео)

Посол Азербайджана в Германии Насими Агаев призвал Армению вернуть оккупированные территории.

«109 кв.км. территорий Азербайджана до сих пор находятся под незаконной оккупацией Армении. Это 7 сел (показаны на видео) на севере и одно село, прилегающее к Нахчывану, на юге. Армения должна вернуть их», – написал дипломат в соцсети Х.

109 sq km of Azerbaijani territory is still under illegal occupation of Armenia. These are 7 villages (shown in the video) in the north and one village adjacent to Nakhchivan in the south.

Armenia must return them to #Azerbaijan.pic.twitter.com/vNbRkXhuXh

— Nasimi Aghayev🇦🇿 (@NasimiAghayev) October 7, 2023