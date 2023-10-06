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Завтра в Баку будет 25 градусов тепла

Завтра в Баку будет 25 градусов тепла

7 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается кратковременный дождь. Умеренный северо-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 13-18° тепла, днем 20-25°.

Атмосферное давление повысится с 762 мм. рт. ст. до 766 мм. рт. ст. Относительная влажность ночью составит 60-70 %, днем 45-55 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается дождь. Прогнозируется кратковременный ливень, грозы, возможен град. Ночью и утром в отдельных районах туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.

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