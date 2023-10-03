Облава на нелегалов в Баку, задержан 31 иностранец

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В ходе совместных мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, проводимых Государственной миграционной службой (ГМС) и Службой государственной безопасности (СГБ), в Баку был задержан 31 иностранец с просроченными визами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы.

Было отмечено, что этих лиц обманным путем заманили на территорию страны через иностранную туристическую компанию с обещанием устроить их на работу в Азербайджанской Республике, взяв с них за это по 2500 долларов США.

Организатор разместил иностранцев по разным адресам в Баку, не позволял им покидать квартиры и создал условия для того, чтобы они стали нелегальными мигрантами в стране.

Всего в ходе кампаний по борьбе с нелегальной миграцией в сентябре 2023 года Государственной миграционной службой были задержаны 873 иностранца. Установлено, что они проживали без документов, дающих право на пребывание и проживание в стране, занимались деятельностью, не соответствующей заявленной цели их прибытия в страну, занимались незаконной трудовой деятельностью или не проживали по адресу регистрации. За этот период 312 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были в административном порядке выдворены за пределы Азербайджана и их въезд в страну был ограничен на срок, установленный законом, а остальным была обеспечена легализация их проживания на территории. страны или их добровольный выезд из страны. При этом всего принято 2221 административное решение по вопросам пребывания в стране, проживания, трудоустройства иностранцев и других сопутствующих вопросов.