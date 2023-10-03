Новая игра по перетягиванию каната началась

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На саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, запланированного на 5 октября, ожидается пятисторонняя встреча с участием президента Азербайджана, премьер-министра Армении, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета. Это первая встреча президента Алиева и премьера Пашиняна после событий 19-20 сентября, когда Азербайджан полностью решил карабахский вопрос, положив конец сепаратизму на своей территории и спекуляциям на тему «права на самоопределение и безопасности» Карабаха. Теперь преград для подписания мирного соглашения не осталось.

В своем специальном обращении, сделанном 20 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев, касаясь реакции руководства Армении, подчеркнул ее компетентность и отметил, что теперь все преграды для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном устранены.

Однако дьявол кроется в мелочах.

Начиная с 19 сентября, с момента начала локальных контртеррористических мероприятий, Ереван охватили митинги, а власти обвинили определенные силы, а именно, пророссийские, в попытке госпереворота, который провалился. По крайней мере, так ситуация видится сегодня. Однако Никол Пашинян во всех своих бедах и в ситуации вокруг Карабаха обвиняет Россию.

В Ереване поведение России охарактеризовали как «использование ситуации для отстранения Пашиняна от власти». В дни обострения ситуации премьер Армении взялся за свое любимое дело – начал обзванивать лидеров разных государств, умоляя о помощи, но телефонного разговора c Путиным не состоялось, что указывает на глубокую трещину, образовавшуюся в отношениях между Ереваном и Москвой и параллельно – на улучшение отношений между Москвой и Баку. В то же время мы наблюдаем за ухудшением отношения европейских стран к Азербайджану, но это происходит не по вине официального Баку. Получается такой дипломатический казус.

Если ЕС и Франция не перестанут давить на Баку, то он, скорее, не подпишет мирное соглашение на их площадках. А с другой стороны, Пашиняну нет резона подписывать мирное соглашение на московской площадке. Вопрос о том, на какой площадке будет подписано мирное соглашение, остается открытым, поскольку назревает геополитическое противостояние.

Нужно понимать, что как Запад, так и России в проекте мирного соглашения, прежде всего, видят определенные привилегии и дивиденды для себя. Какие? На этот вопрос еще предстоит ответить, но сам факт заинтересованности присутствует и говорит о многом.

Есть альтернативный вариант: подписание мирного документа в Тбилиси, как в региональной, нейтральной стране. Она точно не будет иметь геополитических амбиций на этот счет. Чего не скажешь о Западе и России.

В настоящее время ЕС и Франция, пребывая под давлением армянского лобби, находятся в шаге от принятия антиазербайджанских резолюций и санкций. Такое отношение никак не способствует улучшении обстановки. Наоборот, обостряет ее и отдаляет Баку от Брюсселя. Кто будет главным выгодополучателем в условиях ухудшения отношений между Баку и Брюсселем, догадаться не сложно. Очевидно, что не Брюссель, поскольку плакали его усилия по мирному соглашению и признанию территориальной целостности стран. На напряженность в регионе указывает также советник Али Хаменеи по международным делам – Али Акбар Велаяти: «Иран считает, что нынешние границы в регионе не будут изменены».

По его словам, «на фоне пренебрежения Россией в вопросах Южного Кавказа Тегеран занял четкую позицию: геополитические изменения в регионе являются красной линией для Ирана».

Не сложно догадаться, о каких геополитических изменениях намекает Иран. Речь, очевидно, идет о Зангезуре, к судьбе которого, по словам того же Велаяти, «пренебрежительно относится Россия».

Азербайджан смог взять под полный контроль Карабах, и тем самым заложил основу для новой игры по перетягиванию каната.

Ниджат Гаджиев