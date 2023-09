Азербайджан выразил соболезнования Ираку

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ираку.

«Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирака в связи с гибелью более 115 и ранением десятков человек во время пожара на свадьбе в провинции Нейнава», – говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

We extend our condolences to the families of the victims & to the government and people of #Iraq over the death of more than 115 and injury of dozens of people during the fire at a wedding hall in Nineveh province.@Iraqimofa @IraqiPMO

