Боррель и Фидан коснулись положения дел в Карабахе

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Об этом Жозеп Боррель написал в соцсети X.

Он отметил, что на встрече были обсуждены отношения между Турцией и ЕС, а также ситуация в Карабахе.

Opportunity to exchange with Foreign Minister @HakanFidan at the @UN today.

We spoke about next steps in EU-Turkey relations, ahead of the report I will present with @EU_Commission to the European Council. We also discussed the highly concerning situation in Nagorno-Karabakh. pic.twitter.com/NTdkATWaf3

