Азербайджан поздравил Андорру

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Андорру с Национальным праздником.

«Мы поздравляем народ и правительство Андорры с Национальным днем ​​и передаем наши самые лучшие и искренние пожелания по этому случаю.

Надеемся на развитие наших двусторонних отношений!

С Национальным праздником, Андорра!» – говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

We congratulate the people and then government of Andorra on the occasion of their #NationalDay, and convey our best and most sincere wishes on this occasion.

We are looking forward to developing our bilateral relations!

Happy National Day, Andorra! 🇦🇿🇦🇩@GovernAndorra pic.twitter.com/1hBnME0rCJ

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 9, 2023