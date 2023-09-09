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Страшное землетрясение в Марокко: больше 600 погибших (видео)

Страшное землетрясение в Марокко: больше 600 погибших (видео)

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632 человека, 329 — получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на данные МВД.

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09:29 В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

По последним данным  Марокканского информационного агентства (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел, погибли по меньшей мере больше 300 человек в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

Кроме того, подтверждена информация более чем о 153 пострадавших. Они находятся в больницах, где получают необходимую помощь, заверили в МВД.

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