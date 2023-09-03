Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон

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Серию африканских цугцвангов Парижа продолжил военный переворот в Габоне – восьмой на «черном континенте» за последние 5 лет и второй за полтора месяца. Удар для Франции, сохранившей свое колониальное влияние в Африке, может обернуться благом для последней. Как для всех, к кому сует свой нос Пятая Республика, включая и Южный Кавказ.

Африканский континент устал от диктата Запада, в частности, Франции, ее неостывших колониальных амбиций и, наконец, взбунтовался: в Габоне произошел мятеж, власть захватили военные, которым помогли в этом деле и штатские, и силовики, – еще вчерашние верные слуги правящей 55 лет династии Бонго. Это уже восьмой, за последние пять лет, военный переворот на «черном континенте» (Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер и т.д.).

Официальной причиной мятежа стала фальсификация президентских и парламентских выборов, прошедших в условиях комендантского часа, для введения которого не было видимых причин; отсутствия наблюдателей, странных избирательных бюллетеней с одним кандидатом, отключения интернета, закрытия границ. Военные Габона наутро после выборов отменили их результаты, то есть победу президента Али Бонго Ондимба, набравшего, по официальным данным, 64,27% голосов избирателей, и отправили его под домашний арест. А также приостановили на неопределенный срок вещание французского телеканала France 24 и радиостанции RFI. То же, напомним, произошло в отношении французских СМИ и бизнеса в Нигере месяц назад.

То есть антифранцузские сценарии схожи – вплоть до того, что французская горнодобывающая компания Eramet приостановила свою деятельность в Габоне. Она владеет контрольным пакетом акций фирмы Comilog, добывающей марганцевую руду на шахте в восточной провинции Верхнее Огове. Соответственно, остановлена и вся цепочка транспортировки руды. Заметим также, что в Габоне дислоцированы 400 французских военных – в разы меньше, чем в Нигере. Об их выводе информации пока нет.

Что за такая страна – Габон? Республика мало у кого на слуху, однако она, во-первых, играет видную роль в Африке, в ОПЕК, и имеет большое значение для Франции и Запада в целом. Габон расположен в Центральной Африке и официально является бывшей колонией Франции. Но, как показывает новейшая история, для Франции бывших не бывает – столь лакомый кусок за здорово живешь Париж из рук не выпускает, разве что его вырвешь силой. Более того, закрепляя за собой «бывшие» колонии, он стремится обрести новые на более близкой и «понятной» для него территории: об этом – ниже.

Но почему Габон – лакомый кусок? Государство маленькое – его населяет порядка 2 млн человек, – однако богатое на природные ресурсы и беднейшее население. Страна считается одной из самых состоятельных в Африке и до недавних пор – едва ли не самой стабильной. Но – «ничто не вечно под луной», плюс – не все это правда. Находясь на шестом месте по доказанным объемам нефти в Африке (100 месторождений, 3,68 млрд баррелей), экспортируя сырой продукт преимущественно в США (около 96%), имея разведанные запасы марганца (шестое место в мире по годовому производству); алмазы, золото, уран; свинец, ниобий, фосфаты, – около 40% населения находится за чертой бедности.

Это несмотря на то, что ВВП республики, по данным Всемирного банка, в 2022 году составил $21,07 млрд, что в пересчете на душу населения равно порядка $9 000. Реально же около 40% населения живет в день на сумму от $3,65 до $6,85.

Ситуацию в Габоне сейчас легче всего списать на экономическую стагнацию, а, говоря прямо – на разворовывание властью денег, получаемых от природных богатств. Указывать пальцем на конкретных лиц – не станем, однако отметим, что власти Габона были очень близки к французской правящей элите, и вообще династия Бонго считалась в стране как бы «иностранной», точнее – французской, а не габонской. Соответственно, проводила интересы Парижа. До поры до времени этот номер проходил – терпелось. Но и в 2019 году в Габоне место имела попытка военного переворота, однако она быстро была задушена.

Интересно, проведут ли французы в зоне своего привычного влияния военную операцию, подобно той, какую они практиковали ранее? Уже сейчас Париж делает вид, что между ситуацией в Нигере (как неприкрыто антифранцузской) и ситуацией в Габоне нет ничего общего, и к Франции у этой страны нет претензий. Судя по тому, что МИД Франции весьма сдержанно отреагировал на военный переворот в своей бывше-настоящей колонии, он пока выжидает и не делает резких движений: во внешнеполитическом ведомстве Пятой Республики сообщили, что здесь внимательно наблюдают за развитием событий и осуждают действия военных, захвативших власть.

Французское посольство в Габоне рекомендовало гражданам Франции оставаться дома и проявлять бдительность – соответствующее сообщение дипмиссия в Либревиле (столица Габона) разместила в соцсетях.

Своих граждан в Габоне Париж эвакуировать не собирается, поскольку, как пишет Le Monde, считает ситуацию в республике контролируемой. Напомним, что часть французов была месяц назад эвакуирована из Нигера из соображений безопасности. Вообще же тему Франции, осточертевшей африканцам, как отправную точку переворота Париж признавать не желает – вышеуказанное издание сваливает произошедшее на «межклановую борьбу» в самом Габоне.

Страны Евросоюза тоже не собираются эвакуировать своих граждан – глава евродипломатии Жозеп Боррель объяснил это отсутствием «рисков насилия». Что ж, африканцы, видимо, гораздо цивилизованнее самих французов, насаждающих на чужом континенте свою «мораль» и собственный меркантильный интерес. А также варварски разгоняющих мирные демонстрации в своей же стране, переходящие, в результате применения избыточной силы, чуть ли не в битву под Кале.

Боррель, между тем, все же признал, что информация о ситуации в Габоне «тревожная, усиливающая нестабильность в регионе». Не возникают ли у читателя какие-либо ассоциации, имея в виду стандартность (на любой случай) прямой речи высокопоставленного евродипломата?

Россия, граждане которой в Габоне не пострадали, все же приняла, посредством своей дипмиссии в Либревиле, дополнительные меры безопасности в отношении сотрудников посольства и членов их семей: Москва не рекомендует россиянам ездить в Габон без острой необходимости.

Говоря о России: ее, конечно, обвинят (или уже обвинили) в происходящих в Габоне событиях. РИА Новости приводит мнение бывшего члена бундестага, журналиста и писателя Армина-Паулуса Хампела, сказавшего, что события в Габоне – это серьезный удар для Франции, которая сумела сохранить свое влияние с колониальных времен в Западной Африке, и лучшим примером «Франкафрики» как раз является Габон. После Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи и совсем недавно – Нигера, Габон отказывается от хорошо отлаженной французской системы, которая удерживала Западную Африку в орбите западных держав. По его словам, переворот показывает, насколько африканский континент устал от западной поддержки диктаторов.

Как отметил Хампел, «Местные африканские элиты, которые часто состоят из молодых военных, особенно в Сахельском регионе, понимают, что теперь у них есть альтернатива признанию господства бывших колониальных держав – Франции и Великобритании. Влияние БРИКС растет. Китай и Россия не настаивают на навязывании африканским обществам западных «ценностей».

В общем, в Африке место имеют громкие разводы с «цивилизованным миром», теряющем на них свой престиж и «имущество», почему-то считающееся принадлежащим не «черному континенту», а колонизирующему его «белому».

Заметим, что Африка – далеко не однородна политически, экономически, цивилизационно, ментально и т.д. В конце концов, континент состоит из 54 государств, имеющих статус суверенных, и 8 зависимых территорий (две из них – под французским протекторатом). И 15 его государств объединены в ЭКОВАС – Экономическом сообществе стран Западной Африки, в котором, в отличие от Нигера, недавно пережившем военный переворот, Габон не состоит.

Подчеркнем, что ЭКОВАС пригрозил Нигеру военной интервенцией в ответ на переворот, но, все же, на «крайний шаг» не пошел. Но Габон является членом Африканского союза, все еще оглядывающегося на Запад, и членство его и Нигера в нем, на почве переворотов, приостановлено – до восстановления в этих двух странах конституционного порядка.

Какие шаги предпримет союз в отношении этих двух государств, на доминирование в которых претендует Франция, сказать пока трудно – вероятно, все будет зависеть от позиций Парижа, Вашингтона и Лондона. С первым, напомним, семья Бонго связана довольно серьезно, включая материальную составляющую, а второй имеет повышенный интерес к Габону в том числе потому, что тот является членом ОПЕК. Последнее обстоятельство важно и для французской экономики.

Что же до Великобритании (а это еще один удар по престижу Франции), Бонго, на поверку, пытался сыграть и на поле Объединенного Королевства – во всяком случае, известно, что Габон подал заявку на членство в Содружестве, созданном в 1949 году, и объединяющем бывшие британские колонии. В общем, «благодаря» военному перевороту Габон мог, но не стал третьей не англоязычной страной Содружества.

Как видим, мир меняется, а вместе с ним – и «черный континент»: серия переворотов во франкоязычной Африке быстро нарастает после аналогичных событий в Гвинее, Мали, Буркина-Фасо, Нигере. И единственным откровенно профранцузским лидером в Центральной Африке сейчас можно считать Идриса Деби Итно в Чаде.

Что очевидно сегодня? Новый и вряд ли последний удар по престижу Франции, кризис французской дипломатии, однако вне снижения ее аппетита – сейчас у нее на мушке, с плотно антиазербайджанской направленностью, неоколонизация Армении с попыткой расширения влияния на весь Южный Кавказ.

В Армении французы изгаляются по полной – здесь и «наблюдатели» на границе с Азербайджаном (в том числе, жандармы), и миссия в поддержку «голодающих Арцаха» не без «искусствоведов в штатском», и обещание «восстановить Сюник»; оповещение всего мира о «катастрофической гуманитарной ситуации» в Карабахе с обвинениями в адрес Азербайджана; обнимашки Макрона с Пашиняном в городе, который увидев раз, можно и помирать. И даже назначение в Ереване военного атташе Франции, и милитаризация (конечно же, скупая) Армении: 50 бронетранспортерами и гаубицами (добрались ли до места?). И вообще – «Мы вас не бросим!»

В Ереване бьются в параксизме счастья – думается, недолгого, поскольку приступы есть приступы – это периодическое, идущее, в основном, на спад состояние, которое может не повториться и смениться глубоким разочарованием. Говоря медицинским языком – депрессией той или иной степени тяжести.

Спрашивается, с какой радости Франция решила милитаризировать Армению после ее поражения в Карабахской войне – ясно же, что былого «величия» ВС РА уже не обретут. Но для колониальной зацепки – это неплохой ход. А еще лучший – для создания напряженности на Южном Кавказе и ложной демонстрации того, «кто в доме хозяин» – в пику России, Турции, США и всем, на кого месье Макрон обижен. И возможность отыграться за провалы в Африке и собственной стране.

Вот такая петрушка. А растение это, как известно, однолетнее, максимум – умножим на два. И если в Африке его, до поры до времени, исправно сажали, а потом – надоело – и выкорчевали, на Южном Кавказе то же сделают быстрее, чем на «черном континенте». Потому как – опять же – иные нынче времена. И в регионе слишком много политических сил, составляющих конкуренцию влиянию Парижа, и нацеленных, в том числе, на углеводородные возможности Азербайджана.

Так что можно считать, что Франция потерпит фиаско и на Южном Кавказе – гораздо быстрее, чем в Африке. И флаг ей в руки в этом деле.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az