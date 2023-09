В ЕС выразили обеспокоенность напряженностью между Баку и Ереваном

Пресс-секретарь Верховного комиссара Европейского союза по внешней политике и безопасности Питер Стано высказался о росте напряженности между Азербайджаном и Арменией.

«ЕС сожалеет в связи с недавними вооруженными столкновениями на границе между Арменией и Азербайджаном, в результате которых погибли и получили ранения несколько военнослужащих», – написал он в соцсети «Х».

Он добавил, что ЕС призывает все стороны избегать очередного насилия и выполнять обязательства по диалогу.

Armenia/Azerbaijan: 🇪🇺 deplores latest armed clashes that led to several servicemen being killed and injured in the border areas between 🇦🇲 and 🇦🇿. The EU calls on all sides to avoid further violence and recommit to dialogue.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 1, 2023