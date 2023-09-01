Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

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2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможны переменные дожди, ветер северо-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-23°, днем 27-31° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы, 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются проливные дожди, в отдельных районах осадки будут интенсивными, возможны грозы и град. Восточный ветер будет местами периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 14-19° тепла.